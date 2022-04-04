期指是什麼？期指、期權有何分別？慎選平台進行買賣

期指走勢向來佔據財經新聞重要席位。一直以來，外間對期指買賣評價大相逕庭，有人認為它能夠對沖風險，又有人覺得是高風險交易。究竟買賣期指的真相是什麼？與一字之差的期權又有何分別？希望在期指市場贏錢及做對沖，先要認識其特性及玩法！

【入門教學：期指是什麼？】

所謂「期指」，是指數期貨的簡稱，屬於槓桿產品，亦是期貨之一。以香港投資者較為熟悉的「恒指期貨」為例，就是追蹤恒生指數升跌的衍生工具，而「道指期貨」則是追蹤美國道瓊斯指數的期指產品。

買賣期指即捕捉股市未來走勢，玩法是當投資者看好指數繼續向上，就可以買入期指賺取差價獲利；相反，沽期指則意味看淡後市表現，所以指數下跌投資者就可以贏錢。

而恒指期貨設有「大期」和「細期」兩類。「大期」以每點50港元計算，每賺1點相當於賺50港元，每蝕1點亦會蝕50港元。至於「細期」則是「小型恒生指數期貨」，1點為10港元。買入「大期」及「細期」的操作大同小異，只是賺蝕幅度有所不同。簡單舉例說明，若果投資者在恒指21,000點買了一張「大期」，而恒指又在期指結算日順利升至22,000點，那麼一張「大期」就可以賺5萬港元(1,000點 x 50港元)。不過，一旦恒指於結算日跌至20,000點，期指的蝕幅則同樣是5萬港元。

【期指買賣有何風險？】

值得留意的是，期指買賣需要有按金才可以交易，而期指按金則有「基本按金」和「維持按金」之分。據港交所網頁顯示，現時一張恒生指數期貨的基本按金是135,327港元，維持按金則是108,261港元。

買賣期指之所以被外界認為風險大，原因是當投資者在買賣時錄得虧損，戶口金額低過「維持按金」，證券商就會要求客人補倉，重返「基本按金」水平，才得以繼續交易，所以倘若客人不補倉，證券商便有權強制平倉，將期指以市價賣出，亦即出現「斬倉」場面。

【期指、期權原理大不同】

許多投資者會選擇期指、期權對沖股票，而兩者的原理有顯著分別。簡單而言，買賣期指的潛在回報和虧損可以無限，並高於最初繳付的按金金額。而期權的盈利雖則可以無限，但風險僅限於所繳付的期權金，即輸掉全數本金。

此外，期指不似窩輪等衍生產品設有行使價，相對容易明白，至於期權則設有行使價，較容易受一系列條款影響。

【如何輕鬆買賣恒指、道指期貨？慎選交易平台最要緊】

不少散戶冀在期指、期權市場「錢搵錢」，尤其近來一眾大宗商品如石油、黃金、玉米、黃豆等期貨價格升勢持續，吸引不少投資者放眼商品期貨市場。但港人生活繁忙，投資理財時間有限，現時不少的交易平台如富途旗下的手機應用程式「富途牛牛」，則為投資者提供方便快捷，兼多元化的期貨期權渠道，不僅連線港交所，更接通了芝商所(CME)，可以24小時買賣CME的農產品、能源、股指以至金屬等期貨；同時，更配備齊全的期貨期權買賣功能，設有免費查詢實時報價行情及市場上少見的「自研期權計算器」，透過智能AI方法估算理論價，方便客戶捕捉賺錢機會。

此外，富途的「期權異動榜」亦羅列了一眾期權的升跌幅度，令散戶一目了然。配合富途最新推出期貨、期權限時免佣優惠，讓投資者可以在指尖間自如落盤，進行期權期指買賣。

*投資涉及風險，買賣期貨合約的虧蝕風險可以極大，請在買賣前研究及理解期貨合約，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合。

（資料由客戶提供）