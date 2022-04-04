歐央行官員：負利率或有必要今年底或明年初結束

外媒報道，歐洲央行管委Bostjan Vasle表示，歐洲央行可能在2022年底或2023年初結束持續8年的負利率，以進一步遏制歐元區創紀錄的通脹。

他表示，俄烏戰爭已經導致物價飛漲，薪金水平顯示出進一步走強的迹象，在通脹繼續升溫前，決策者必須「非常小心」採取行動。

他同意管委Klaas Knot的建議，預計計劃在第3季結束的淨資產購買行動，最早可能在7月停止。

Vasle表示，「對我來說最重要的是，今年我們不能太晚才啟動這個進程，我們需要在今年末明或年初時走出負利率」。他是歐洲央行最鷹派的官員之一。

由於通脹連續幾個月超出預期，歐洲央行3月份決定加快結束購債的步伐。

Vasle認為，沒有必要進一步加快這進程，稱目前的時間表足夠靈活，「我們不想消除對經濟的必要支持」。但是，經歷過南斯拉夫解體後惡性通脹的他非常了解物價風險，主張比部分同事更快「正常化」貨幣政策。

他說：「我的預期是，在一兩個季度裏我們會看到通脹達到頂峰，然後在年底前逐步放緩。上次通脹數據確實很高，但在衝突和各個能源價格上漲的背景下，也並不令人意外。」