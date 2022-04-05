黃詠欣 ：靠疫情翻身　抗疫物資公司老闆成功上車

過去兩年疫情，對香港經濟及樓價都有一定影響，部分受到政府限聚措施影響的行業，更是收入大減。不過，香港人出名是靈活變通，近日我們接到有個案，客戶眼見疫情發展，將公司轉型做抗疫用品，成功由虧轉盈，近日更成功獲批按揭，完成上車夢。

這個客戶在2020年初購入約800萬元的樓花新盤，其後生意受疫情打擊，出現虧損，當時客戶已知持續虧損下去，他或難以獲批高成數按揭，但由於距離入伙期還有一年多時間，客戶認為到時或者疫情已經過去，他的生意會重回正軌。

怎料，疫情一直反覆，一波完了又另一波，客戶在一年多前找本行協助時，決定開始把生意轉型做抗疫用品，由於急切要絕地翻身，客戶除了借了政府的中小企融資貸款，亦有借私人貸款等。他很擔心這些債務會影響到日後的按揭審批。

的確，在初次為客戶做評估時，發現客戶每月收入要有30多萬元，才能較大機會批出60%按揭，客戶雖為公司老闆，但他每月出糧入息僅約10萬元，同時由於他是公司貸款的擔保人，其公司當時仍處虧損狀態，部分銀行或會要求客戶再找一位擔保人才批出貸款。

本行一方面為客戶找可以在不加擔保人下，接納其申請的銀行，同時亦協助客戶整理公司文件證明其生意在轉型後有明顯好轉，而且已經有開始有盈利能填補其負債，雖然未有新一期稅單證明正式虧轉盈，但在努力爭取下，客戶成功獲銀行批出60%按揭，息率H+1.3%，另有現金回贈1.3%。

在此，建議做小生意的人士，最好是在上會期前大半年開始整理文件，又或是找專業人士協助，可令按揭流程更順利。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣