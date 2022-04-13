印度神童阿南德失準？原來全球經濟核爆威脅在此...

「再鋒利的刀，都有生銹的一日」，今日(4月13日)正是印度神童阿南德(Abhigya Anand)所預言的本月另一個關鍵日！翻查本網今日熱門新聞，截至下筆時，似乎未見特別大事發生，難道阿南德真的失手？

阿南德以往預言普遍屬於大方向，而近期特別點明的三個關鍵日子，分別為3月16日、4月4日及4月13日，前兩者一以港股單日轉向，大升逾千點作結；4月4日則應驗於香港政局大變。

雖然4月13日暫未見有大事發生，卻亦有可取之處。現時，重溫一下阿南德對於4月的預測，他指出4月份的「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)，又稱印度星盤」影響世界，在4月13日之後，行星會出現「合相」，令世界面臨考驗，或再出現巨大災難，包括地震、暴雨等極端氣候等天災，全球局勢、經濟及新冠疫情亦會再惡化。

疫情方面，內地國家衞健委周三(13日)公布，新增本土新冠病例27,920宗，再創單日新高。其中上海市新增26,330新冠病例，繼前一日稍為回落後再反彈，且創單日感染數新高。而一向防疫成功的台灣，亦單日新增744宗本土確診個案，創出單日新高。

上述疫情除了反映變種病毒Omicron之難纏外，對環球經濟更有重大影響，令人細思極恐。上海是內地的經濟龍頭，目前仍處於半封城狀態，企業停工停產，影響國內、環球供應鏈及經濟復甦。另今日有消息指，內地計劃在包括上海及廣州在內的8個城市，試行縮短外地入境人士、密切接觸者的檢疫隔離時間，從現時的14天集中隔離加7天居家健康監測，調整為10天集中隔離加7天居家健康監測。

而台灣作為環球晶片供應重鎮，需知道晶片對於製造業的重要性，無論汽車、電子產品、航空科技等都需要用到台積電、聯發科的產品，無一不是世界經濟的命脈所在。若台灣疫情如香港般一發不可收拾，屆時對環球股市、經濟都有重大衝擊。

而阿南德對於人類的忠告，以往曾多次提及，是次不如只講一講其投資建議，他相信黃金及白銀價格在今年將有顯著升幅，建議在4月13日後，制定新的投資方向。而近期金價經過早前調整後，的確有企穩回升之勢，長線投資者可留意相關低吸機會，目前紐約期金已連升多日，今微升0.36%報1,983美元。而紐約白銀走勢與金價相若，現升0.7%報25.91美元。

至於信不信阿南德的投資建議，投資者需自行獨立思考及分析，其預言只能作參考，不能盡信。