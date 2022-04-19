普京稱西方「金融閃電戰」失敗　俄央行籲經濟轉型抵抗制裁

俄羅斯兩個月前悍然揮軍烏克蘭後，不時傳出俄產原油「拍烏蠅」，但戰前國際油價仍持續攀升，被千夫所指的俄羅斯總統普京於是宣稱，西方圖謀「迅速擾亂(俄國)經濟金融、煽動恐慌、摧毀銀行系統及製造商店缺貨」的「經濟閃電戰」已告失敗，國家頂住了「前所未有」的經濟壓力，證據除了盧布匯價已經重返戰前水平，首季貿易順差更達到580億美元(約4,524億港元)的歷史新高。

投行摩根大通不諱言，或將俄國首季經濟收縮幅度預測減半至5%，因「其經濟仍有一定衝力」；市場相信與俄國嚴格的資本管制有關，這有助防止金融恐慌擴散。一名居於中俄邊境大城哈巴羅夫斯克的居民表示，戰事暫時對其生活的影響有限，民眾已減少恐慌性掃貨。不過，普京親信、莫斯科市長索比亞寧預警，西方企業與俄「割席」會令20萬人失業，當局已撥出約4,100萬美元透過培等形式幫助失業人士。

一度傳出想「劈炮」的俄羅斯央行行長納比烏琳娜則稱，現時該國通脹高企只是商品供應不足所致，不會運用貨幣政策強行將之壓低，以免對企業造成額外衝擊，該行目標是等俄國逐漸適應西方制裁後，通脹水平能在2024年降至4%。市場解讀俄央行將會進一步減息。

她又謂，俄國經濟會在這兩季內開始經歷「結構轉型和發掘新的商業模式」，或許就是她呼籲俄企找過別的合作夥伴和物流方法，應對連番制裁措施下外貿受阻。她續稱，俄央行考慮放寬俄國出口企業向當局出售外匯收益的措施，並測試數碼盧布，方便民眾循電子錢包周轉資金。普京則稱，如果國內借貸出現收縮，俄國會運用財政儲備應對。

差不多同一時間，美國副財長阿德耶莫反駁制裁會削弱美元地位，指美國具備最有深度及流動性的資本市場、充滿活力的經濟和穩定的法律體系，更說今次美國聯同盟國重罰俄國正好展示被踢出國際金融系統的代價。納比烏琳娜亦坦言，流動性夠高、適合用作外匯儲備的貨幣實在有限，正審慎準備向封鎖俄國資產的國家採取法律反擊行動。哪怕外國現時對持有盧布的興趣值得商榷，普京仍誇下海口要加速盧布在外貿的使用。

油價周二整固，紐約期油及布蘭特期油每桶曾跌逾2%，分別低見105.8美元及110.8美元，美國天然氣期貨價格亦曾回吐接近4%。普京稱，美國及其歐洲盟國制裁俄國的後果是通脹升溫及隨之而來的生活水平下降。

股價顯然受惠俄烏戰爭的美國軍工巨頭洛歇馬丁今年首季業績平平，收入按年倒退7.95%至149.64億美元，經調整經營溢利率按年僅微升0.3個百分點至11.06%，純利按年下跌5.66%至17.33億美元。

不過，該企稱，即使疫情影響供應鏈，首季毛利與自由現金流俱勝預期，維持今年業績指引不變，又謂全球地緣政治格局丕變，反映美國及其盟國震懾「主要國家」非常必要，除了運用既有技術平台及系統擁抱這波需求外，還會加速與數碼科技的融合，務求讓客戶有全方面應付任務的能力。