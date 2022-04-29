調查：近半香港女性憂積蓄不足以應付退休生活

富達公布的《2022年全球女性投資理財調查》發現，近五成的香港女性（46%）表示沒有信心現有的積蓄水平足以應付退休生活，比例高於男性（43%）。

近一半的香港女性退休後或面臨資金不足的問題，或與她們對財政規劃信心不足有關。調查發現，只有32%的香港女性對現時的財政狀況感樂觀，相較男性（37%）為低。33%女性認為自己有能力為退休儲蓄，比例亦相較男性（40%）為低。

調查指出，香港女性普遍預期在63歲退休，較男性早兩年，預期需要平均每月22,000港元來維持21年的退休生活。香港男性預期需要平均每月23,000港元來維持20年的退休生活。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，調查指出不少女性認為積蓄不足以維持21年的退休生活，為確保擁有穩健的財政，應及早計劃和定下更實際的目標。此外，維持良好的儲蓄和消費習慣，適時尋求專業的財務意見，善用現時辛苦所賺取的工作收入適當投資，爭取更高回報，為實現理想的退休生活邁進一步。

同時，調查又發現，女性在規劃退休儲蓄方面較為被動，不足三成（27%）的女性有定期為退休作額外儲蓄，不足四成（37%）的女性表示有主動善用退休積蓄作投資。她們解釋，扣除日常開支後沒有足夠資金（37%）、不知如何為退休儲蓄作最佳的部署（31%），及有其他的儲蓄需要（20%），如置業或汽車供款，令她們無法為退休作額外儲蓄。

考量退休後所需資金時，不論女性或男性均會考慮他們退休後所需要或追求的生活模式（女性：47%，男性：46%），退休後可動用收入（女性：46%，男性：46%），及扣除日常開支後現時可投放退休積蓄的資金（女性：39%，男性：43%）。對於退休後最重要的事項，63%香港女性退休後較重視外遊，其次是繼續追求個人興趣及財務上足以應付家中的護理費用。男性則認為外遊及繼續追求個人興趣同樣重要。

此外，現時的市況持續受關注，即使還未接近退休年齡，香港女性普遍擔心疫情的不確定性（66%）、長遠的經濟狀況（51%）和市場波幅（51%）。因此，解釋了她們在過去12個月內減少儲蓄、投資或退休儲蓄。