人幣走弱　每百港元匯價或見87　定存小心賺息蝕價

反映國際市場的離岸人民幣上周五曾跌穿6.69兌每美元大關，惟同日召開的中央政治局會議提到，要加大宏觀政策調節力度穩定內地經濟等，消息令離岸人民幣應聲反彈逾500點子，收復盤中所有失地。可惜鑑於美國聯儲局即將加速「收水」，內地製造業數據進一步收縮，離岸人民幣周一曾再度轉跌最多480點子，低見6.6894，即每百港元兌約85元人民幣，專家不排除本月有失守6.8之虞。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，離岸人民幣兌每美元近7年來一直於6.2至7.2的大型區間內上落，若弱勢加劇，5月有機會邁向6.84，即每百港元升上87元人民幣左右，主要是疫情拖累內地經濟轉差，以及中美債息倒掛，驅使資金流向投資評級較高的美債。

不少港人因高息而鍾情敍做人民幣定存，但隨着近期人民幣匯價波動增加，更需注意風險。上古國際集團董事梁彥穎指出，中美貨幣政策一鬆一緊，人民幣匯價短期難大升，若早已做了人民幣定存去分散資產風險，就繼續持有，但若要兌換新一批人民幣，就不妨先等一、兩個月，以看清美息上升幅度及內地疫情發展，人民幣走勢轉穩後才作定存決定，以免做了定存後便鎖死了資金。

不過，人民幣定存始終比港元定存高息。若存戶有此想法，香港財務策劃師學會主席李澄幸提醒，由於美國已進入加息周期，人民幣匯價短線可能受壓，事前要衡量自己日後使用人民幣的需求，避免「賺息蝕價」，亦要留意人民幣定存優惠的條款。盧楚仁亦稱，鑑於人民幣短期仍存在下跌空間，不建議市民急於做人民幣定存。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，目前人行仍有空間放寬金融利率政策，而人民幣匯價近期持續疲弱，主因是新冠疫情在內地持續蔓延，加深市場擔憂內地本季經濟將顯著回落。內地今年經濟表現將視乎中央針對疫情所採取的封關措施及疫情何時符合政府的「清零」目標，他把內地今明兩年經濟增長預測分別調低至4.9%和5.5%。

另外，近日人民幣下跌無非因為美元節節上漲，李焜明指，這是由於美國經濟發展持續，失業率下滑至3.7%的「全民就業」水平，以及聯儲局官員相繼「放鷹」，擴大美國債息與其他經濟體的差距。

同樣重要的是，俄羅斯揮軍烏克蘭超過兩個月，雙方在談判桌上沒有取得階段性進展，英國首相約翰遜早前不諱言俄烏戰事可能拖至2023年底。綜合經濟、利率、地緣政治等因素，投資者傾向選擇持續吸納全球流通度最高且最安全的國際營商貨幣美元作為避風港。

國際貨幣基金組織(IMF)副總裁岡村健司亦稱，環球通脹可能比各國央行現時所預測的更嚴重，繼而驅使央行以更大力度「收水」，並對各國分成不同陣營後對全球繁榮的不利影響表示擔憂。

李焜明亦指，以現時能源價格上升及供應鏈受阻等，美國通脹今年第二至第三季仍會處於6至9%高位，預計聯邦基金利率明年才會「見頂」，屆時攀升到2.75至3厘，以半厘一次計算，等於聯儲局還會加息5次。