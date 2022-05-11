華大酒店14.2億元購汀蘭居　鄧成波家族蝕讓2.6億

華大酒店認為，收購事項是該等公司擴充其現有酒店管理服務及酒店管理組合、增加收入來源，及提升盈利能力的良機。

汀蘭居位於香港新界荃灣汀九青山公路123號，總樓面面積約為216,314方呎。該物業包括一幢16層(包括三層地庫)的酒店，共有435間客房，1間餐廳、一個游泳池及健身房。以上述收購價計算，平均每間客房價值約325.68萬元。

另外，華大酒店出售皇后大道西的華麗都會酒店物業，代價9億元，經調整後預期最高代價不會超過9.2億元，估計集團將實現淨收益約523,612,000億元。出售事項所得款項淨額約5.2億元，其中20%將用作集團的營運資金，其餘80%將用作今年收購香港酒店物業的儲備。

該物業由1幢於2015年落成的29層高共214間客房、一間餐廳、多個停車位的酒店大樓組成。