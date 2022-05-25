陳錦興：預期運費高企有利航運股...

恒生指數20,000點以上整固，主要以炒政策受惠及板塊輪動為主。東方海外意外染藍，市場再關注航運股。中遠海控自3月由高位回落，最多調整達34%，近期股價隨上海有序解封而回升，加上預期運費高企，盈利具保障，短線向上動力顯現。

中遠海控首季營業收入1,055億人民幣(下同)，按年增加63%。股東淨利潤276億元，增長79%，主要受惠貨櫃箱航運業務效益大增以及碼頭業務穩定增長。然而，3月起深圳、上海先後封城，負面影響浮現。特別是上海嚴格封城，長三角週邊的產業、供應鏈遭重創，貨物進出口大受干擾。

市場預期中遠海控第二季受上海封城影響令運價和運量疲軟，紛紛下調其收入及盈利預測，至令股價反覆調整。隨着上海已公布復常路線圖及有序解封，加上常態化檢測的推行，有利避免再次過嚴封控，導致貨運物流呆滯，下半年的貨運環境料可回歸正常。

全球經濟仍在恢復的進程中，供應鏈的瓶頸亦逐步打通，加上中美關稅問題有望緩解，有利國際貨運量及運費的表現。中遠海控未來一年將回購15-30億元的股份，反映管理層的信心，現價息率達8厘，建議13.6港元吸納，目標16.0元，止蝕12.2元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)