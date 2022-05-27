港元匯價再度逼近7.85　市場料下月再「接錢」

中美角力不斷，圍繞港元的悲觀情緒正加大沽空港元的壓力，港元匯價周五偏軟，曾跌見7.8498，再度逼近7.85弱方兌換保證水平。銀行界人士預計，待企業派息期完結及美國聯儲局再次加息後，港匯或於6月下旬再次試探7.85，屆時香港金融管理局料再「出手」承接港元沽盤捍衞聯匯制度，規模料達100億至200億港元。

港美息差擴大令港匯持續疲弱，金管局本月已5度「出手」捍衞聯繫匯率，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，在近期企業派息期的帶動下，港元需求增加，估計短期內未能觸發該局入市干預，料7月企業派息期完結使港元需求回落後，金管局入市規模將進一步增加。

縱使金管局本月累計接逾175億港元沽盤，但銀行體系總結餘仍高達3,199.99億港元，他表示，流動性高企使港元拆息(HIBOR)持續偏低，料銀行體系總結餘要降至1,800億港元左右，拆息才有機會「起飛」；下降至1,000億港元以下則有加息壓力。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，與樓按相關的一個月期拆息有機會於上半年挑戰0.6厘。在資金持續外流下，未來香港拆息將會上升，惟因銀行體系結餘仍屬高水平，提供一定緩衝空間，令本港未需立即加最優惠利率(P)。財資市場公會數據顯示，周五(27日)一個月期拆息終止二連升，跌至0.1881厘。

另邊廂，為吸引外資回流，外媒引述消息稱，金管局計劃在今年11月舉辦國際金融領袖投資峰會，與會對象主要為跨國銀行高層及銀行業「龍頭」。金管局發言人回應指，財政司司長在本年度財政預算案公布將舉辦高層次的國際投資峰會，該局正籌備相關工作，會適時作出公布。金管局一直與相關政府部門保持溝通，反映金融業界就香港防疫措施的關注和建議。