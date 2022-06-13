雷曼式風暴！加密幣市值蒸發1.5萬億　平台恐爆擠提潮

美國通脹創逾40年新高，投資者擔心通脹壓力導致美國聯儲局提高加息力度，引發全球加密貨幣市場上演一場雷曼式的風暴！短短一個周末時間，加密貨幣市場已蒸發逾2,000億美元(約1.56萬億港元)，總市值在周一更跌破一萬億美元，為逾一年以來首次。禍不單行的是，知名加密貨幣貸款平台Celsius發公告指出，「由於極端的市場條件」，已叫停所有客戶的提款及轉帳交易。市場憂慮加密貨幣持續大跌，將引發平台擠提潮！

比特幣跌13% 一年半低

數據顯示，加密貨幣「一哥」比特幣周一曾跌穿每枚2.4萬美元關口，低見23,809美元，跌幅達13%，創約一年半新低。比特幣目前價格已較去年11月所創約6.9萬美元的紀錄高位回落超過六成。

其他加密貨幣齊齊向下，以太幣一度跌穿1,200美元大關，低見1,184美元，跌幅19%，相對去年11月高峰期約4,810美元，大冧逾七成。狗狗幣一度低見0.052903美元，挫逾19%；萊特幣亦曾低見41.7美元，急瀉16%。

外媒報道，有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff預測，比特幣可能跌到兩萬美元，以太幣恐跌至1,000美元，警告此時逢低吸納可能會「接火棒」，損失慘重。

Schiff解釋，隨着食品和能源價格飆升，許多比特幣持有者將被迫出售以支付生活所需，畢竟雜貨店和加油站等不接受比特幣付款。他補充，經濟衰退加深和持有者失業，導致出售比特幣來支付帳單的需求增加。

除了全球息口趨升不利加密貨幣之外，早前發生穩定幣TerraUSD價格「動態清零」事件，亦令幣圈跌入低谷。Delta Blockchain Fund創始人Kavita Gupta表示，加密貨幣市場已進入寒冬期，比特幣可能會跌至14,000美元左右，以太幣價格也將下跌。

Celsius是全球最大的加密貨幣借貸公司之一，該平台曾聲稱擁有超過200億美元資產。截至5月17日，Celsius平台上存放的資產價值從去年12月底的逾240億美元，縮水至不足120億美元。

同一時間，一些該平台的用戶指摘Celsius鼓勵他們持有平台的加密貨幣CEL作為貸款抵押品，因此造成巨大經濟損失，並引起監管部門注意。根據加密貨幣報價平台CoinGecko的數據，CEL在周日晚一度下挫48%，過去一個月已累計貶值超過75%，過去一年則累計貶值97%。

另外，早前有傳媒報道，Celsius總共持有100.1萬枚以太幣，惟當中僅26.8萬枚具備完全流動性，而且以太幣近期大跌，也令該平台陷入危機。

曾任金融大鱷索羅斯的軍師、名列福布斯富豪榜，現任Duquesne家族辦公室主席兼行總裁的著名對沖基金經理Stanley Druckenmiller接受外媒訪問時表示，加密貨幣與納斯達克指數走勢呈高度關連性，在預期滯脹風險升溫、熊市重臨下，他寧願選擇黃金而不會選擇加密貨幣。現貨金價昨日報每安士1,855.73美元，跌15.86美元或0.85%。