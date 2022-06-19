【幣圈當災】大屠殺未結束　恐對經濟造成重大衝擊

要數周末金融市場大事，莫過於加密貨幣市場暴瀉！於美東時間周六下午(即香港時間周日早上)加密貨幣市場突然再冧過，「一哥」比特幣價格大跌近14%，不但直穿20,000美元大關，甚至低見約17,593美元，過去一周已重挫逾35%，今年以來更狂瀉約60%，一下子返回2020年12月以來低位。

通脹不斷攀升和美國聯儲局繼續大舉加息是引爆加密貨幣大屠殺的主因。在大冧市下，部分加密貨幣公司要大規模裁員，甚至面臨債務危機。例如在業界頗具影響力的加密貨幣借貸平台Celsius Network突然以「市場狀況過於極端」為由，宣布暫停所有的提款、互換和轉帳，使全球加密貨幣市值應聲跌破1萬億美元，創下2021年1月來新低。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase更宣布裁員18%，涉約1,100人，並警告幣圈將迎來另一個寒冬。Crypto.com也宣布裁員260人，Gemini亦裁員10%。

Infrastructure Capital Management首席投資官Jay Hatfield表示，比特幣20,000美元是一個重要的技術關口，一旦跌破就可能引發更多保證金追繳令和「止蝕沽盤」。隨着聯儲局的流動性泡沫完全破滅，比特幣將回到疫情爆發前的水平，估計比特幣將在今年跌破10,000美元。

目前看來「比特幣大屠殺」還未結束，並可能對經濟造成重大衝擊。雖然加密貨幣的市值跌到不足1萬億美元，與美國高達21萬億美元的經濟總產值或價值43萬億美元的樓市相比相當微不足道，甚至不到蘋果公司股票市值的一半，但根據高盛調查顯示，在全球加密貨幣市場中，美國人就持有了1/3；美國民調和智庫公司Pew Research Center所做的調查發現，16%美國成年人曾投資、交易或使用過加密貨幣。這意味會影響消費意欲，而消費則貢獻美國經濟達七成比重。