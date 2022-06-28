中銀Chill Card迎合年輕客　部分消費享10%回贈

中銀信用卡(國際)副總經理林敏儀表示，該行信用卡簽帳數據顯示，年輕客群消閒娛樂簽帳佔比，較其他客群高出一倍，網上及手機支付亦佔年輕客群整體交易筆數逾七成。

中國銀行(香港)(「中銀香港」)與Mastercard攜手推出「中銀Chill Card」，是中銀香港首張以環保物料製成的信用卡，為熱愛影視娛樂、生活消閒及綠色消費的年輕客戶提供不同的現金回贈和靈活的Pay Later分期還款方式，配合其生活習慣及消費模式。「中銀Chill Card」為娛樂消閒及綠色消費提供高達10%現金回贈；海外、網上簽帳或手機支付亦可享高達5%現金回贈，其他零售簽帳更可享無上限0.4%現金回贈；全新客戶透過中銀香港手機銀行及網頁等渠道成功申請該卡，可享高達港幣600元現金回贈。

此外，客戶可隨時隨地選擇Pay Later，1,000港元或以上之單筆簽帳可分3、6及12個月還款1；開卡首3個月，客戶更可享無限次3個月手續費回贈優惠。

「中銀Chill Card」更提供環球網上購物保障，所有網上簽帳購物自動獲享高達200美元(約1,500港元)保障，包括未能成功送遞或送遞錯誤貨物、送遞過程中貨物損毀、於預定送遞日期30天後仍未送遞貨物，客戶都可獲得賠償。