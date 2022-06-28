伊朗申請入「金磚」合作機制　削弱西方金融體系

世界經濟進一步分裂成兩大陣營！俄羅斯最新透露，擁有石油資源的伊朗和糧食大國阿根廷，皆有意加入「金磚國家」陣營。若正式成事，意味金磚五國將變成七國。內媒分析指出，只要金磚成員國增加，可能成為削弱西方金融體系的開始。

俄羅斯周二(28日)明言，當美國白宮仍在思索世界上還有甚麼東西可以切斷、禁止或破壞時，阿根廷和伊朗已申請加入金磚國家，並強調俄國長期以來一直推動與亞洲、南美和中東國家建立更密切關係，在揮軍烏克蘭後更需努力拉近，以挺過西方集團祭出的制裁。

伊朗媒體證實，該國政府已提交申請，強調其具備戰略地理位置，能在中東地區發揮關鍵作用，並為此進行一系列磋商，為雙方帶來「附加價值」。阿根廷早前也曾公開表達希望加入，尤其金磚國家佔世界42%人口和佔全球國民生產總值(GDP)24%，是具備強大能力的平台。金磚國家合作機制始於2009年，當時有中國、俄羅斯、巴西和印度，2011年加入南非，組成目前的「金磚五國」。

伊朗入陣營談判籌碼強勁

誠然，解決高油價問題甚為棘手，令坐擁龐大原油產能和逾億桶現成儲備的伊朗成為焦點，申請加入金磚國家也許是談判籌碼，尤其美國國務院發言人稱，美伊兩國官員將前往卡塔爾首都多哈，周二起就核協議談判舉行間接磋商，重點是解除制裁等問題。

西方集團着急豈非無因，法國總統馬克龍透露，阿聯酋總統告訴他，石油輸出國組織(OPEC)兩個最大產油國沙特阿拉伯和阿聯酋幾乎無法提高產量。再者，已有不少報道指出，俄油正從多個渠道「漂白」，包括用人民幣結算、以物易物及由印度輸出等，以繞過西方集團制裁，難怪七大工業國集團(G7)已同意研究為俄油及天然氣設定價格上限，變相放棄全面禁運。

高盛估期油夏天見140美元

國際油價周二做好，紐約期油和布蘭特期油皆漲逾1%，每桶分別處於110美元及116美元水平，高盛認同歐洲能源市場動盪會提振油價，因俄國通過北溪一號天然氣管道供應予歐洲的天然氣大減，而原油將成為替代品之一，加上增加投資採油需時，重申預期布蘭特期油夏天將達到每桶140美元。

俄國除拉攏諸國擴大金磚國家版圖外，也積極自強。為提升國產飛機市佔率，該國擬在2030年前為航空產業投入7,700億盧布(約1,131億港元)，重點解決零件依賴西方集團的問題，冀國產機比例在2030年前擴至81%，目標生產1,000架左右。

歐盟則向俄國周邊地區埋手，宣布與挪威將在電動車電池產業價值鏈和原材料供應上更緊密合作。雙方發聲明稱，礦產、金屬和電池的永續供應鏈有助實現經濟脫碳，促就業和GDP增長，這些金屬和稀土是歐洲發展永續電池生產計劃的重要關鍵。透過該合作，非歐盟成員國的挪威將可參與歐洲電池聯盟的部長級會議。

美國則與日本定於7月召開首次美日外交與經濟部長「2+2」會議，主要就晶片等重要供應鏈進行協商，為「重返印太」重要一環。