油價上半年升幅冠絕主要資產　下半年恐「腰斬」？

環球主要資產上半年皆大跌，唯獨油價因俄烏戰事而暴升約45%。然而，隨着市場愈益憂慮經濟衰退，有分析認為油價或已見頂，並恐較現水平狂瀉一半！紐約期油及布蘭特期油周五(1日)在下半年開局雙雙偏軟，分別報每桶105美元和108美元，跌約0.5%。

全球行業分析機構BCA Research旗下Counterpoint首席策略師Dhaval Joshi預言，若以史為鑑，油價或瀉至每桶55美元。他提到，今年甚麼資產都遭遇沽壓，情況可與1981年相提並論，那年產油國伊拉克和伊朗陷入戰爭，猶如今天產油大國俄羅斯與烏克蘭交戰，聯儲局也積極加息。根據往績，當衰退來襲時，油價必然不跌，即使1970年代滯脹時期也如此，油價於1974年挫25%。

他指出，過去6次經濟衰退期間油價跌幅中位數是60%，故若以今次油價曾飆上130美元計算，未來或跌到55美元，建議沽空石油和減持石油股。

事實上，作為「經濟晴雨表」的銅價下半年延續跌浪，在倫敦交易的期銅每噸跌穿8,000美元，低見7,980美元，挫3.3%，為去年2月以來首見，正好反映市場對衰退的預期。其他工業金屬如鋅、錫、鋁、鐵礦石等周五也偏軟。

然而，外媒發布訪問了近30位經濟學家的調查顯示，由於供應仍趨緊，他們料布蘭特期油今年平均價為106.82美元，並估計即使經濟放緩，每日整體需求也會較去年增230萬至500萬桶。

不論如何，目前美國總統拜登最迫切要做的是降低通脹，尤其須從汽油着手。他表示，已向波斯灣國家表明應提高產油量，不會僅單獨要求沙特阿拉伯增產，相信中東產油國將根據其利益作出合適決定。拜登將於本月訪問中東多個國家，就在出訪前，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)周四(6月30日)同意提高產油量，將每日總產量提高64.8萬桶。惟市場對OPEC+能否增產生疑，因有報告顯示，OPEC+在5月日均產量較其約4,200萬桶的集體目標少了近300萬桶。