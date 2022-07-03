【向世界錢進】帶寵物移民　6步要謹慎

香港近年掀起移民潮，最新調查發現逾兩成港人有移民的打算，惟不少家庭都有飼養寵物，預備開展新生活之際，不想丟下「家人」可以怎樣做？辦理寵物移民手續繁瑣，不同國家的寵物入境要求不一，假如「奴才」不光顧寵物移民公司或寵物移民中介，選擇自行處理，不妨預先了解注意事項，做足準備才遠走高飛！

【1.先睇獸醫評估身體狀況】

養寵物是一生一世的事，想與愛寵「齊上齊落」，首要考慮的必定是牠們的身體狀況。畢竟長途飛機也需要體力，年紀太小、太老、有長期病患等寵物乘搭飛機時的風險相對高，建議主人先向獸醫查詢寵物的身體狀況。

在國際託運過程中，主人未必能夠陪伴在寵物旁邊，細膽的毛孩可能會出現不安、緊張的情緒，所以帶牠們出國前要好好衡量。

【2.須植入移居地認可晶片】

毛孩無法驗證指紋，因此，植入晶片就像人類的身份證般用來辨認身份，許多國家需要寵物植入晶片才批准入境。

香港狗隻通常都已植入晶片，但家養的貓隻甚少外出，較少植入晶片。出發前，主子們務必為寵物檢查是否已植入合規格晶片。

寵物晶片主要是分為ISO及AVID晶片兩種，香港主要是植入AVID晶片。若然移民目的地只認可ISO晶片，主人可以為寵物同時植入兩款晶片，兩者不會抵觸。

【3.齊針兼持有效血液測試】

各國對寵物打預防針及疫苗規定略有不同，大部分需注射狂犬病疫苗(注射疫苗時間必須距離出發日不少於21天)，也有國家要求注射「3合1疫苗」或「5合1疫苗」。部分有效證明如狂犬病抗體血液測試，要出發前180天處理。若測試結果不理想將影響入境時間，寵主宜多花工夫準備。

出發前，主人必須攜同寵物到獸醫診所作最後檢查，辦理動物健康證書後，再去漁護署申請加簽，正常需要一個工作天，以確保寵物健康和心理狀況適合乘搭飛機。要留意，以入境英國為例，狗狗需在出發前至少24小時至5天內杜蟲，並需獲獸醫證明。

寵物移民公司Unipet Animal Travel創辦人陳臻瑋(Kalvin)提到，如主人自行處理寵物移民所需文件，最常見的是填漏資料、簽漏名，表格資料不完整則無法完成加簽程序。

【4.機位難搶 多以託運形式】

航空公司的寵物機位不多，在移民潮及疫情下，更是一位難求。除私人飛機外，寵物坐飛機形式有3種：第一是與人同艙(In Cabin)，主人可帶着寵物上機；其次是行李託運(In Hold)，以托運行李方式去運送；最後是貨運(Cargo)，寵物與主人或會乘坐不同航班，以貨物形式另坐貨機前往目的地。至於選擇哪種託運方式，要視乎目的地的入境規定。

Kalvin稱，航空公司普遍只提供3至4個寵物客艙機位(In Cabin)。

他舉例，乘坐土耳其航空入境英國，一日只有一班機，每次只可運送3隻。值得注意，土耳其航空更有「貓狗不能並存」的規定，假如某個日子有客人已預留了貓咪的機位，當日就不會運送狗狗。因此，他建議主人預訂機票後最好不要輕易改期，以免出發日期無限延後。

【5.預先購置符標準飛機籠】

航空公司對寵物飛機籠都有嚴格要求，主人應預先為購置符合標準、尺寸及類型的飛機籠，讓寵物提早適應。

若你的寵物作為寄艙行李運送，費用會根據寵物及飛機籠總重量等釐定，每家航空公司的費用各有不同，建議先上官網了解！

另外，網上有一些免費的「寵物籠尺寸計算器」，可作參考之用。

【6.部分地區需「坐移民監」】

有些國家在寵物到埗後需要進行隔離(俗稱「坐移民監」)，但因隔離位置有限，要提前預約。

熱門移民地台灣要隔離7日，澳洲要10日，美國、加拿大、英國和日本毋須隔離。

最後，移民英國的主子注意需提前向英國的稅務海關總署(HMRC)為寵物申請轉移居留(Transfer of Residence，ToR)，證明寵物是隨主人移民而並非商品，避免在入境時支付增值稅。

【代理生意倍增 移英佔業務八成】

香港近年在疫情下移民潮持續，動物移民數量同步上升。寵物移民公司Unipet Animal Travel創辦人陳臻瑋(Kalvin)表示，過去一年寵物移民查詢不斷，「每日都有移民查詢。」今年上半年，該公司生意額已較去年同期增加一倍，相信移民潮仍會持續，下半年可望錄得超過一倍升幅。

台灣曾為港人移民地首選，於「港人移民台灣潮」高峰期，Kalvin的公司處理寵物移民台灣、英國的比例各半，隨着港人移民台灣審批趨嚴，獲批數字下跌，其業務以英國為主，佔比達八成，台灣及其他國家則約兩成。

根據漁護署年報資料，當局過往每年簽發的動物健康證明書普遍維持約4,000份水平。然而，到了2018至2019年，該數字已升至近6,000份；2019至2020年，一年簽發的動物健康證明書共7,580份，數字明顯較過去大幅增加，或反映了港人的移民趨勢。

移民潮再現，不少毛孩因為主人離港而慘遭棄養。愛護動物協會於2020至2021年間，接收了約377隻被主人棄養的動物，狗隻有84隻，貓隻則達到160隻，棄養貓狗的總數按年上升13%。愛協表示，由於寵物移民需付上大量金錢及時間，有些主人或不想增添麻煩而選擇留下毛孩。棄養的理由千百種，但飼養寵物是一輩子的承諾，無論如何也不能輕言放棄。

【搭飛機具6風險 小心為上】

飼主要移民，最理想的做法當然是帶同你的寵物一併出走。不過，作為寵物主人，你又能否肯定牠適合跟你移居他方呢？

消費者委員會曾發表報告提醒飼養者應先搜集資料及確保寵物是否適宜坐飛機，如寵物出現以下6大狀況，產生意外的風險較高，若有問題，更應該徵詢獸醫的意見。

【隔離期難捱 毛孩隨時喪命】

Kalvin於2014年在台灣成立寵物移民公司，經營業務多年，處理過大大小小的突發事件。他憶述幾個最難忘的個案，也許能為計劃寵物移民的主人們提供參考。

他第一個與大家分享的是個悲慘故事，「有客人帶同一隻狗及一隻貓移居台灣，不過，狗狗移民時已經好老，身體唔好，抵達台灣後未捱過7日的隔離，第5日不幸過身。」

隔離中的寵物過世之後，當局一般會安排牠到公立設施集體火化，幸好Kalvin在當地拜託朋友幫手，讓主人可以帶狗狗到私人機構火化，拿回寵物的骨灰紀念。然而，該客人的貓貓在到埗數周後亦猝死，醫院並未找到原因。

【查個人證件 免被「踢回」】

另一個個案發生在去年底，Kalvin的客人帶同4隻貓貓到台灣居住，客人落地後才得悉其居留證無法入境，惟當時貓貓已同步抵達，並不可以處理人的方式，將寵物一同原機遣返。

Kalvin表示，「本身我下午去接貓貓，但中途得悉主人被拒入境，只好折返，幸而當局其後破例批准主人入境，我即時出番去接貓。」幸好主人最終沒有被「踢回」香港，只是罰款及警誡了事。

因此，主人除了要預先為寵物辦理好入境文件外，亦須檢查好個人的入境證件是否符合規定。受疫情影響，各國入境政策可能會作出調整，Kalvin提醒尤其是需要轉機的人士，必須留意轉機國的過境要求。