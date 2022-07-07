【走資難】滙豐Expat戶口門檻由1.5萬英鎊悄悄加至...

近年移民潮湧現，更多港人計劃移居到海外工作，又或人雖然在香港，但資金先調走，這樣一來，就先要在其他國家開銀行戶口，將資金轉到海外。所謂離岸銀行戶口（Offshore Account），是即使人在香港，但可「遙距」開立另一個國家的銀行戶口。

東網之前介紹過，在滙豐銀行可開立澤西島銀行戶口門檻較低，存入15,000英鎊（約14萬港元）以上，即可開設滙豐Expat運籌理財（HSBC Expat Advance）帳戶。不過，東網近日發現，滙豐Expat運籌理財經已從其官網中消失。

目前，要開立滙豐Expat戶口，資金門檻為等值5萬英鎊（約46.8萬港元）的存款或投資，或年收入達10萬英鎊，又或者原本已是卓越理財（Premier）客戶，才可以申請。不過，當地仍是做卓越理財客戶門檻較低的地區，在香港則需要維持100萬港元結存。

滙豐Expat卓越理財戶口的另一個好處是，可以與香港的滙豐戶口做綁定，透過該行網上銀行免費全球轉帳。滙豐客戶只要在任何一個地方有卓越理財戶口，就可以享受全球卓越理財服務。