李惟宏：對歐達禮提早離職不感意外　料對監管市場影響細

香港證券業協會主席兼立法會金融服務界議員李惟宏表示，歐達禮於2年前已經有意離任，對他提早離職不太意外，又相信證監會有足夠人手應付日常工作，對本港監管市場運作影響不大。

他提到，歐達禮任內有不少改革和突破，包括互聯互通、上市制度改革等，雖然最初(2015年)在引入同股不同權(WVR)機制上與市場有分歧，但其後解決了有關問題，最於在2018年完成改制。不過，整體業界的合規壓力增加，經營環境日益困難，期望下任人選多聆聽業界聲音，在監管的同時，平衡證券業界發展。

他指出，證監會行政總裁一職對本港作為國際金融中心發展重要，必須「內外兼備」，具備國際視野，同時熟悉國情。雖然華人明顥具有語言優勢，能便利與內地證監機構溝通，但人選未必一定要華人擔任。以香港交易所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)為例，即使他為阿根廷藉人士，卻了解中國市場。

李惟宏期望，接任人能解決業界關注的問題，特別跨境理財通未納入券商，認為有關機制擴大，能助證券業界拓展市場。

市場對現任副行政總裁兼中介機構部的執行董事梁鳳儀頂上呼聲高，李氏說，證監會及港府對人才遴選有既定程序，難以預計會是證監會內部晉升或從外部招聘。不過，他認為梁鳳儀加入證監會前，在政府服務一段長時間，而且有多年的金融機構服務經驗，亦是證監會資深員工，又十分熟悉本地市場運作，相信是好人選之一。