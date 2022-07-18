【內房危機】標普警告：最少20%房企恐破產

內地爛尾樓業主斷供潮引起市場關注，為免引發骨牌效應，內地當局擬「出手」救市！據報監管部門考慮予爛尾樓業主緩衝期，銀行將暫時擱置針對爛尾樓業主暫停供款的司法追討，亦不影響樓主在期內的信貸評級，以紓緩斷供事件風險蔓延。不過，國際信貸評級機構標普警告，若內房銷售於下半年至明年第一季仍然停滯，在沒有新融資情況下，估計最少有20%房企將會破產。

在業主敦促地方政府及銀行介入後，官媒報道指，多個涉停工風險樓盤已復工，例如江西贛州綠地一個商住項目現時正常興建中；河南鄭州一個項目有望8月起復工。

另有官媒主動發放正面訊息以穩市場信心，指內地房地產融資有回暖趨勢，預計6月房地產貸款新增逾1,500億元人民幣，連升兩個月。

此外，中銀保監會近日已兩度發聲，指高度關注內地「爛尾樓」停貸風險，又稱會加強配合住建部、中國人民銀行等，千方百計推動「保交樓」，亦會指導銀行主動參與合理解決資金，硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放。

債務危機令未能按時償付的內房企需要進行債務重組，標普指，企業以新債換舊債、延長還款期等，只是為了爭取時間，但無法從根本解決過度槓桿問題。物業銷售未能改善，投資者很大機會拒絕債務延期，並將透過資產重組或循法律途徑提出求。如果房企將資不抵債，投資者或要透過申請債務重組或以法律解決。

美資券商高盛表示，內地新冠肺炎疫情有升溫迹象，而官方仍未清晰交代「清零政策」的退出時間表，加上內房「爛尾樓」斷供風波，令行業風險揮之不去，憂慮7月經濟前景，基於第二季經濟表現遜預期，故下調全年經濟增長預測0.7個百分點至僅3.3%。