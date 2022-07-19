美股先升後回　道指全日挫215點

美國股市周一(18日)先升後回軟，道指最多曾升356點，惟其後持續受壓，全日收報31,072點，跌215點或0.69%；標指收報3,830點，跌32點或0.84%；納指收報11,360點，跌92點或0.81%。

高盛策略員奧本海默表示，年初至今美股跌浪主因對經濟增長預期減弱，惟尚未反映經濟或出現「深度衰退」、通脹不可能快速下滑，包括聯儲局等各地央行仍需承受加息壓力。

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜則指，美國經濟衰退機率正上升，該行模型估算經濟未來12個月陷入衰退的機會為36%，其他衰退信號包括申領失業救濟人數上升和招聘減少等。就算股市反彈或將持續，經濟亦未沒出現衰退，熊市仍未完結，勞工、原材料、庫存及運輸成本壓力，疊加商品需求減少對企業毛利的衝擊來襲，市場卻未為此作好準備。即使企業收入增長預測不變，企業盈利率重返疫前水平，意味對未來每股盈利造成10%打擊。

美國銀行上季經調整收入按年增長5.63%至227.91億美元，其中淨利息收入受惠利率和借貸增長按年增長21.3%至125.47億美元，期內經調整純利卻按年倒退33.82%至59.32億美元，跟早前放榜的多家大行相似，主因信貸虧損撥備增加，達5.23億美元，不同去年同期錄16.21億美元淨回撥，經調整每股純利73美仙，與收入均遜預期。值得注意的是，非利息開支按年增長1.51%至152.73億美元，當中4.25億美元與監管相關，股價全日大致持平。

不過，高盛季績為繼花旗後另一報喜的大型銀行股，上季收入按年減少22.9%至118.64億美元，但仍高過預期，純利按年減47.89%至27.86億美元，每股盈利7.73美元，亦高過市場預期。該銀行股價收報301.26美元，升2.51%。