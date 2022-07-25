OneDegree收入已追平去年　擬推貓狗以外寵物保障

疫下新常態令網上保險需求急增，虛擬保險和保險科技初創公司OneDegree共同創始人郭彥麟接受本報專訪時表示，公司上半年保單數目按年增長1.6倍，期內總收入已超越去年全年總和，有信心公司將於明年年底開始盈利。寵物保險作為目前最主要收入來源，他透露，9月有機會推出除了貓狗以外的寵物保障。

在個人業務（B2C）帶動下，該公司第二季銷售按年錄約3倍增長，按季則升40%，季度增長創下新高。寵物保險方面，目前該公司為超過90個品種的狗隻和近60個品種的貓隻提供保障，頭3位受保貓隻的品種分別為英短、家貓和布偶；狗隻則為貴婦、柴犬和唐狗。郭氏指，不少港人有養烏龜、倉鼠、兔子和雀鳥等，幾乎每日都有客人在公司網絡平台查詢其他品種的寵物保障，公司正努力研究相關產品，期望9月帶來好消息。

按比例而言，寵物保險雖為該公司最大收入貢獻，惟他指出，家居保險以每月倍增的表現追上。早前推出的同性權益家居保險，客戶和市場反應熱烈，加上火險從推出時接受5間銀行的按揭客戶，拓展至目前9間銀行，相信家居保有潛力成為公司下一個明星產品。現時該公司家居保險主要客戶年齡介乎31至35歲，超過三成投保人的單位為400方呎以下。

至於危疾保險，現時該公司主要客戶年齡介乎25至34歲，男性佔總保單數量逾六成。他稱，未來冀在主流產品中拓展新方向，自願醫保、旅遊保險等均為研發方向，力爭在2025年時進身全港非人壽保險公司首3位。

去年該公司立下目標，希望未來5年將業務網絡覆蓋5大洲。他表示，公司在香港和台灣有良好業務基礎，亦已進入東南亞和歐洲市場，今年下半年將闖美國和澳洲，正朝目標加速前進。同時團隊人數增至220人，較一年前增長50%，較去年底則增12%。

OneDegree目前已累計獲得逾7,000萬美元融資，他認為，雖然隨着業務拓展愈來愈快，對外部融資需求減少，惟仍預期將有下一輪新融資，主要用作產品和技術開發。他對上市持開放態度，指「現階段目標是達到盈利，相信上市是順理成章的時間表。」