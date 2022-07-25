屯門民生物流中心全幢標售　市值料13.5億元

受惠工廈活化政策帶動，近年本港不乏全幢工業大廈買賣交投，市場再有同類項目放售。世邦魏理仕獲業主委任代理公開招標出售屯門民生物流中心，截標日期為今年9月7日。據了解，該物業由資深投資者物流張持有，市場人士料項目市值約13.5億港元。

該物業位於屯門洪祥路3B號，為一幢13層高工業大廈，地盤面積約36,314方呎，屬丙類地盤，三面單邊，總樓面面積約317,636方呎，標準樓層樓面面積約2.5萬方呎。

該公司香港家族及私募投資辦公室副董事甄梓謙表示，民生物流中心發展具彈性，新買家可以選擇重建大廈或進行改裝。受惠於政府活化工廈政策，該地段地積比率可放寬至11.4 倍，重建面積可達413,980方呎，並可轉型發展至其他用途，如數據中心及新型工業大廈等。他預計，透過標準補價辦法，額外新增樓面所需補價金額逾5億元。

另一方面，新買家可以考慮資產增值方向，將物業改裝成物流中心或凍倉等時下熱門的資產類型，以提升租金及物業價值。資料顯示，近年屯門區錄得多宗全幢工廈成交，當中包括同區河田街的東亞紗廠工業大廈一期，去年獲華潤物流以約22.4億元購入。