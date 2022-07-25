光纖纜線短缺價格急升　逾一年漲價7成

全球供應鏈危機波及各行各業，如今光纖纜線亦出現短缺。外媒報道，市場情報公司Cru Group指出，光纖電纜供應不足已導致價格大幅飆升7成，由去年3月每光纖公里（fibre km）3.7美元漲至6.3美元，歐洲、印度和中國重災。而交貨期拉長可能影響各地業界布建先進電信基礎設施的進展。

Cru分析師Michael Finch稱，由於布建成本倍增，令人懷疑各國是否有能力達成基礎建設的目標，或對全球連接度造成影響。他估計，全球上半年電纜消耗量按年增加8.1%，內地佔46%的消耗量。

與此同時，光纖電纜部分材料價格同告上漲，製造光纖玻璃所需的重要成分氦出現短缺，近兩年價格大漲1.3倍，生產光纖的原料四氯化矽價格亦上漲50%。

報道指出，儘管新冠疫情導致科技大廠和電信集團削減資本支出，但對網際網路和資料服務的需求不減反增，導致光纖纜線材料出現短缺。跨國巨企如亞馬遜、微軟、Facebook母企Meta等，紛紛擴大資料中心的版圖以滿足需求，布建龐大的海底電纜網絡；各國政府定下寬頻和5G高速網路的目標，同樣需要大量鋪設於地下的光纖電纜。