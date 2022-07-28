【產經直播】美或放慢加息 環球股市真轉勢？
2022年07月28日 11:55
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美國聯儲局一如預期加息0.75厘，主席鮑威爾暗示或會放慢加息步伐，刺激隔晚美股飆升，能否帶動港股向上？不過美國即將公布次季國內生產總值(GDP)數據，萬一錄負增長，經濟衰退的憂慮又會重燃？暫時睇定啲先？
一旦聯儲局加息步伐放慢，料對高估值科技股有利？隔晚納指彈逾4%，其中半導體板塊走勢更凌厲，英偉達(NVDA)升7.6%，德州儀器(TXN)升6.7%，相關股份值得留意？該板塊近日接連傳出好消息，包括三星旗下、全球首款量產的3納米晶片日前正式出貨；繼台積電後，德州儀器季績亦報捷，上季收入及盈利均好過預期。經濟增長放緩對晶片需求的打擊，未必如市場之前想像中大？三星彭博環球半導體ETF(03132)可分注吸納？
另外，美國參議院在當地時間周二(26日)以大比數通過晶片法案，稍後會再提交予眾議院表決。該法案旨在鞏固美國在全球半導體業的地位，減少依賴亞洲製晶片依賴，這將如何左右環球半導體業的發展大格局？
至於近日相繼公布業績的美國龍頭科技股，微軟、谷歌母公司Alphabet及Facebook母公司Meta，次季表現雖遜預期，但未見太大震盪，甚至不跌反升。而亞馬遜與蘋果公司則將於周四盤後公布業績。投資者若想審慎避開個股風險，一籃子部署三星NYSE FANG+ ETF(02814)更穩陣？
美股回升亦帶動比特幣重上23,000美元水平，走勢與比特幣關連度高的三星區塊鏈ETF(03171)可小注部署？
此外，俄羅斯進一步削減歐洲的天然氣供應，加上美國原油庫存跌幅高於預期，國際油價周三(27日)反彈，不過經濟衰退陰霾仍存在，在利好利淡因素拉鋸下，油價繼續區間上落？如何以三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)捕捉升跌幅？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略師蕭佩鈴及訊匯證券行政總裁沈振盈，為你拆解市況。
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