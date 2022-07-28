【產經直播】美或放慢加息　環球股市真轉勢？

美國聯儲局一如預期加息0.75厘，主席鮑威爾暗示或會放慢加息步伐，刺激隔晚美股飆升，能否帶動港股向上？不過美國即將公布次季國內生產總值(GDP)數據，萬一錄負增長，經濟衰退的憂慮又會重燃？暫時睇定啲先？

另外，美國參議院在當地時間周二(26日)以大比數通過晶片法案，稍後會再提交予眾議院表決。該法案旨在鞏固美國在全球半導體業的地位，減少依賴亞洲製晶片依賴，這將如何左右環球半導體業的發展大格局？

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