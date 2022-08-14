強勁個人消費帶動！馬來西亞次季GDP增長8.9%遠勝預期。

外媒報道，馬來西亞財政部長Zafrul Aziz表示，隨着正常社交活動恢復，個人消費活動推動馬來西亞經濟「以一年來最快的速度」擴張，直言「人們低估被壓抑需求的強度，現時餐廳人滿為患、交通堵塞，失業率降至4%以下」，料上半年稅收將遠高於預期。

馬來西亞的國內生產總值(GDP)在第二季較增長報8.9%，超過原先7%的預期。同時，海外貿易復甦亦也有助經濟，6月份進出口數據均創歷史新高。該國央行預計，全年增長將處於其5.3%至6.3%的預測上限。

Zafrul稱，由於對全球經濟放緩的擔憂，預期明年的經濟前景將更具挑戰性；同時，作為其最大的貿易夥伴的中國的增長放緩，以及美國聯儲局激進的貨幣緊縮政策均令人擔憂。

Zafrul指，由於食品和燃料補貼的價格上限，預期馬來西亞的通脹壓力將部分得到控制。相對於全球其他國家的情況，指馬國的通貨膨脹一直在「控制之中」，「但這要付出高昂的財政成本。」。

當局最近延遲提高電價和水價的計劃，今該國在2022年的補貼法案總額可能高報800億令吉(約1,410.73億港元)，而原先預算則為310億令吉。