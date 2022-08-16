廖嘉豪：人行終出手減息　料可略為支持市場情緒

8月15日，中國人民銀行將1年期中期借貸便利MLF中標利率和7天期逆回購利率分別調低10個基點至2.75%和2.0%，今次是自一月份以來首次減息。人行又開展4,000億元人民幣MLF操作，以及20億元7天期逆回購操作，變相將部分本月到期的6,000億元人民幣MLF貸款展期。

今次是人行繼8月12日公布的新增貸款和整體社會融資規模數據，差過市場預期後出手，雖然並不令人意外，但信貸或整體社會融資規模疲弱，反映了按揭貸款斷供風波和疲軟的經濟復甦，對家庭和企業的信貸需求造成了損害。而人行決定減息後，內地再公布的經濟數據全面比預期差，央行的及時行動，相信可略為支持市場情緒，否則投資氣氛將受到信貸和數據轉差打擊。

由於內地貸款市場報價利率LPR與MLF利率掛鈎，1年期和5年期LPR將在8月22日進行每月評估，屆時有機會順勢調低10個基點。其實目前內地銀行體系貨幣供應相當充裕，缺乏真正的信貸需求，現在是貨幣政策面臨的主要挑戰，調低利率應該是扭轉貸款需求解決方案的一部分。在私人企業情緒疲弱的背景下，政府應帶領出路，例如應該進一步加大推動基建設施，讓政策性銀行的支持能夠進一步發揮作用。隨着推出措施確保房地產項目最終能夠完工交樓，置業首期要求和限購政策正在放寬，以促進各個城市的樓市銷售。內地政府仍需要注入補充資金，以避免財政懸崖和信貸脈衝進一步回落。

中國實現更廣泛經濟復甦的道路可能崎嶇不平，不過投資者或仍可以保留對2023年中國股票的正面看法，因為內地是唯一一個正在放鬆貨幣及財政政策，經濟增長速度或回升及股市估值處於歷史低水平的大型經濟體。政策延遲和地緣政治問題是主要風險，但不太可能改變其經濟軌迹的方向。距離中共二十大會議還有不足三個月的時間，而七月的政治局會議淡化了經濟增長目標，在地方政府層面似乎沒有為推動增長而冒險的意願。預防系統性風險應該是重中之重，而並非實現更強勁的短期經濟增長。重大政策變化，例如重組陷入債務危機的房地產開發商或放寬防疫及入境限制，可能仍要等到二十大會議之後。總而言之，正如大家在2020年疫情爆發時，應該投資遭受嚴峻打擊的成熟市場，當時這些經濟體雖然表現疲軟，但同時展現復甦空間，今次內地或提供類似機會，現在仍值得於環球投資組合配置中，調高中國股票比重，中資股繼續是環球投資組合的核心組成部分。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪