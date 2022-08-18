黃詠欣：滙豐上調H按鎖息上限　其他大銀行料跟隨

滙豐銀行公布上調H按(香港銀行同業拆息按揭計劃)的鎖息上限0.25厘，至P-2.25%，令到實際按息升至2.75%。同時推出定息按揭計劃，首年定息2.75厘。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，是次上調屬預期之內，早前亦已有多家中小型銀行上調了H按鎖息上限，已試了市場的水溫，相信繼滙豐之後，短期內會有其他大型銀行跟隨上調鎖息上限。

黃解釋，美國聯儲局連番急速加息之下，港美息差擴闊，資金外流加快，拆息抽高，與樓按相關的一個月拆息已升至1.9%，令到最優惠利率(P)與一個月拆息的自差(Prime-HIBOR spread)跌至貼近3%的警戒水平。事實上，反映銀行資金成本的3個月拆息亦已處於2.5%，同時香港銀行體系結餘已跌至1,200億的水平，各項數據都顯示出香港銀行加息的壓力正在增加。黃預計9月若聯儲局再加息，香港銀行屆時會跟隨上調最優惠利率(P)，幅度料為0.25厘。

黃提醒如有意轉按人士，要加快把握尚有部分銀行未上調H按鎖息上限的機會，盡早轉按以賺取現金回贈及善用高息存款戶口去對沖未來可能加息對供款負擔的影響。