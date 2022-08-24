老虎基金創辦人羅伯遜點賺大錢？睇吓佢12個投資理念

美國億萬富翁、創辦老虎基金管理公司(Tiger Management)的投資名宿羅伯遜(Julian Robertson)於美國時間周二(23日)去世，享年90歲。縱橫全球金融市場的老虎基金以選股精準著稱，其創辦人羅賓遜作為基金界的教父級人物聲名遠播。羅賓遜成功的秘訣是甚麼？微軟高級總監Tren Griffin總結出羅賓遜12條經典投資理念，讓各位投資者細味一下。

1、【有靈感宜研究伺機落注】

羅賓遜一位同事曾表示，一旦羅賓遜確信自己判斷正確，就會重倉下大注。這一點和「國際大鱷」索羅斯及著名對沖基金經理德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)十分相似。明顯被低估的機會並不常見，但只要出現，類似羅賓遜這樣的高手就會發力。深度研究和分析顯然是不可或缺的，而耐心、紀律和果敢這一系列的特質造就了羅賓遜的成功。

2、【規避競爭 提高成功率】

對沖基金和棒球比賽正好相反。進行棒球比賽時，如果你身處弱隊，即使揮出一記全壘打也可能對賽果毫無影響。如果你在一支聯盟強隊中，即使擊打成功率不是特別高，你也有更多機會得分。

對沖基金的交易則不同，每次出手的平均結果決定了最終收益。此外，在一個相對競爭較弱的市場中，你反而有更大機會獲利。不難理解，(棒球比賽)低級別聯賽中，投手的水平相對更低，成功擊打顯然更容易。舉例來說，如果我們在其他投資者之前介入韓國股市，就有更多機會獲益；在日股被其他投資者注意到之前「埋伏」也會讓我們更有優勢。

對沖基金這個行業的真諦就是尋找「尚未被開發」的市場，並仔細研究，從而獲利。羅賓遜表示，如果他夠年輕的話，會考慮投資非洲。

「股神」巴菲特曾說過，如果想戰勝國際象棋大師Bobby Fischer，就不要和他玩國際象棋。「重要的是，在市場中找到相對較弱的競爭對手，並從中獲得突破。如果你玩了一個半小時的牌，仍未發現誰是笨蛋，那你就是那個笨蛋。」

3、【做好做淡策略同步進行】

羅賓遜相信，最理想的交易方式就是做好某些股票的同時，做淡某些股票。他的理論基礎是：如果你選出的50大「牛股」還跑不過你選出的50大「熊股」，你就不應該做這一行。

所謂的多空策略就是從對沖風險考慮做好和做淡不同的股票。如今許多對沖基金本身並不做任何對沖，而羅賓遜卻十分喜歡做淡那些被嚴重高估的股票。

4、【趁市差買股 避重大虧損】

羅伯遜相信對沖基金首要任務是在市場糟糕時跑贏市場。多空策略的確可以提供一定的對沖作用，而另外一種避免重大虧損的方式是在市場欠佳時買入那些明顯處於被低估的品種。只要入場價格合適，安全邊際將意味着投資者可以進退有度。

5、【做淡管理層差勁的公司】

做淡那些管理層很差的公司，以及處於下行周期的行業，或者被市場誤解的行業中被嚴重高估的公司。

6、【管好情緒 成唯一決策者】

羅伯遜將許多研究和分析工作分配給其他人員，不過做決策的總是他一個人。Hedge Fund Letters曾說過，「不同行業的研究員會給羅伯遜各種建議，然後他做出最終決定。只要羅伯遜確信，他就會下大賭注。建倉完畢後，如果市場有變化，他也會考慮加倉或者平倉。」一個好的研究員未必是一個好的決策者。真正拍板的人需要極佳情緒控制，很多時候投資者的錯誤並非由分析所導致，而是由心理波動所引發。

7、【黃金是投機 而非投資】

羅伯遜從來不將黃金視為投資的一種方式。供求關係在黃金上無法得到體現。黃金交易的基礎在於對於人性的預測，這不是投資，而是投機。黃金交易和著名經濟學家凱恩斯的美女投票論類似，在選美比賽中，最終結果與誰是最漂亮的女人無關。人們所關心的是怎樣預測其他人認為誰最漂亮。

8、【管理資金需要全情投入】

管理資金是一生的事業，你可能需要一天24小時投入其中。許多金融和科技界的億萬富豪都將慈善視為本質事業唯一的替代品。而對沖基金也絕非懶人能夠生存的行業。Bridger Management主管Roberto Mignone曾表示，「在芝加哥，以4年為一個周期來看的話，賣冰毒的毒販存活率比對沖基金還要高。」

9、【日積月累努力有助成功】

對沖基金是一個靠口碑的行業。日積月累取得的成績最終將幫助你獲得成功。「強者愈強、弱者愈弱」的效應意味着只有穩定盈利，基金規模才會愈滾愈大，形成良性循環。

10、【須認清自己 宜睇淡批評】

羅伯遜記得有周刊曾以他作為封面人物，並把他描述為「全球最偉大的基金經理」。這樣一頂大帽子套下來令他印象深刻。惟3年後，同一個作者卻對他作出最尖銳的批評。從谷峰到谷底的確可以讓人認清自己，而外界的褒獎和批評其實並不是那麼重要。

因為別人的看法而影響自己的判斷實在十分可笑。大多數人對指責無法釋懷，不過美國史迪威將軍在二戰說過，「別讓那些壞蛋們把你打倒」。

11、【遇上困境時要懂得進退】

在2000年3月時，市場運行的方式已經是羅伯遜這個老頭子所無法理解。他無法說服投資者去參與一個連他都看不懂的市場。因此，他覺得是時候將資金返還給投資者。

市場總是在不斷變化，以前管用的策略可能會在未來令你一敗塗地。許多成功的投資者都懂得急流勇退的道理。巴菲特多年前曾在其致投資者的信中表示，由於無法找到合適的機會，他決定把基金清盤。

12、【自小培養興趣更易成功】

羅賓遜首次接觸股票時只有6歲。他記得當時父母遠遊，父親的岳母給一份報紙他看，上面有一家叫United Corp的公司，股價為1.25美元。他當時意識到，自己也可以存錢買這家公司的股票。因此，他開始關注這家公司的股價，逐漸激發對股市的興趣。

如果你希望培養小孩的投資興趣，最好從小就潛移默化給他灌輸一些關鍵想法。給他們一些真金白銀，不需要太多，真實的經驗才有意義。巴菲特也相信，一個人是否能取得成功可能從小就能看出。至於長大後，上了甚麼大學，可能沒有太多影響。愈早接觸某個領域意味着未來成功的機會更大。