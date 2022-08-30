新世界11 SKIES寫字樓料年底出租率65%

該寫字樓項目主打專業服務，3幢甲級辦公大樓各有定位，分別涵蓋財富管理、健康醫養服務，及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。早前集團於內地進行的市場調查顯示，除了觀光購物及享用美食等消費需求，大灣區旅客對香港專業服務，尤其是銀行及財富管理、保險及健康醫養服務、美容服務的需求相當顯著。因此，集團亦回應大灣區内地居民對專業服務的需求打造全新項目。

目前3幢樓高7至8層的寫字樓租戶主要來自不同專業服務領域，勢為港人及其他大灣區等多地旅客提供跨境商業服務、財富管理及健康醫養等專業服務。未來中港兩地完全通關，並進一步放寬入境「3＋4」的話，屆時將更有利該項目出租率。

11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋兩個重要出入境口岸，當中機場三跑道系統及附近基建配套落成後，料每年能處理1.2億人次旅客，而港珠澳大橋與珠海、中山、江門、佛山四個大灣區西部城市緊密連接。加上鄰近屯門至赤鱲角連接路，配合深港西部通道，連繫新界西及深圳灣口岸入境，將帶動11 SKIES可與上述四個大灣區西部城市、深圳、澳門及香港逾4,600萬人口構成1.5小時生活圈，佔大灣區總人口8,600萬的一半以上。