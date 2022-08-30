新世界11 SKIES寫字樓料年底出租率65%
2022年08月30日 16:00
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3幢甲級寫字樓大堂，設有雙螺旋型數梯。
由新世界發展(00017)投資逾200億元建造的11 SKIES位於香港赤鱲角機場航天城，旗下甲級寫字樓K11 ATELIER 11 SKIES已於上月落成，3幢大樓的總樓面面積約57萬方呎，目前已吸引超過20間國際及跨國企業簽訂租約，預計今年底前出租率達65%，其中14個共20萬呎的混合式辦公空間深受歡迎，已全數租出，勢將成為粵港澳大灣區的商務橋頭堡。
該寫字樓項目主打專業服務，3幢甲級辦公大樓各有定位，分別涵蓋財富管理、健康醫養服務，及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。早前集團於內地進行的市場調查顯示，除了觀光購物及享用美食等消費需求，大灣區旅客對香港專業服務，尤其是銀行及財富管理、保險及健康醫養服務、美容服務的需求相當顯著。因此，集團亦回應大灣區内地居民對專業服務的需求打造全新項目。
目前3幢樓高7至8層的寫字樓租戶主要來自不同專業服務領域，勢為港人及其他大灣區等多地旅客提供跨境商業服務、財富管理及健康醫養等專業服務。未來中港兩地完全通關，並進一步放寬入境「3＋4」的話，屆時將更有利該項目出租率。
11 SKIES總樓面面積達380萬方呎，毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋兩個重要出入境口岸，當中機場三跑道系統及附近基建配套落成後，料每年能處理1.2億人次旅客，而港珠澳大橋與珠海、中山、江門、佛山四個大灣區西部城市緊密連接。加上鄰近屯門至赤鱲角連接路，配合深港西部通道，連繫新界西及深圳灣口岸入境，將帶動11 SKIES可與上述四個大灣區西部城市、深圳、澳門及香港逾4,600萬人口構成1.5小時生活圈，佔大灣區總人口8,600萬的一半以上。