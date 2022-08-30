共享工作空間Spaces金鐘設據點　涉樓面6.7萬方呎

靈活工作空間供應商IWG宣布，旗下位於港島金鐘皇后大道東8號(8QRE)的全新Spaces辦公大樓正式開幕，是該品牌在香港的第7間中心，令該公司旗下連同在港的Regus及Signature品牌，據點擴展到共18個。

Spaces 8QRE佔地超過6.7萬方呎，貫穿整幢18層大樓，提供超過900個辦公位置，包括188間私人辦公室、單人固定辦公桌及企業專屬樓層，新中心亦設有兩層「商務俱樂部」開放空間，讓會員與更廣泛的專業社群互動交流。

IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，透過該品牌持續擴展本地網絡，滿足香港客戶對靈活辦公空間日漸增長的需求。靈活空間將繼續於未來工作中扮演關鍵的角色。

有見混合工作模式被更多企業所採納，該公司亦加速在港擴展，於疫情下開設兩間Spaces中心及3間Signature中心，為公司於本地網絡增加超過24.5萬方呎樓面。現時IWG旗下位於香港及大灣區的34個現有辦公地點，均與希慎興業(0014)共同成立的合資企業所經營。

疫情改變了人們對工作方式及場所的期望，最近一項IWG研究顯示，佔約76%的大灣區員工都傾向應徵提供混合工作的職位，約51%更傾向於長期靈活工作多於加薪一成。而本港旗下IWG辦公中心於今年6月使用率亦見增長，與同年2月相比大升超過八成，反映在防疫措施放寬後即使員工可以重返辦公室，更多企業仍然選擇保留混合工作模式。