富途次季業績出爐　香港用戶比例再提升

近日大家外出行街，相信經常會見到着西裝、打呔的謝霆鋒在附近！事緣謝霆鋒成為富途首度在港聘用的明星代言人，鋪天蓋地的廣告除了彰顯富途實力外，更進一步增加曝光率及話題性、融入港人的生活。廣告話，香港三個成年人就有一個是富途用戶，而在美國上市的富途剛剛發佈的業績，除了顯示了業務正穩步發展之餘，更透露了相關用戶數量在港的佔比已提升至4成！

穩坐科技券商龍頭 全球用戶1860萬

2012年成立的科技券商富途證券，是第一個支援全線上開戶的平台，可謂改革香港金融投資生態的先驅，近年更穩坐香港科技券商龍頭地位。其實，富途的業務規模在次季業績中可見端倪，截至今年6月底，全球開戶客戶已突破300萬，按年增長3成，全球註冊用戶達1,860萬，坐擁龐大客戶群，影響力可見一斑。

而富途建立的一條龍金融投資服務，提供「開戶、存入資金、報價、交易、資訊、社交」的全方位解決方案，只需一App在手，就能做到多種投資產品交易，包括股票、ETF、期權、期貨、基金、債券等。因此，富途APP的全面性及實用性一直領先市場，難怪最新數據顯示，該應用程式在今年上半年香港iOS及Android兩大平台的下載量，均是券商類別排行第一。

隨公司規模、業務擴張，富途對香港投資者的影響力亦與日俱增！回顧今年4月份，在港府推出的綠色零售債券項目當中，透過富途參與認購的人數多逾8萬，佔市場總認購人數達18%，反映富途深受港人認可，亦印證了富途除了股票交易，在較長遠的資產類別亦佔一蓆位。同時，富途近日亦再下一城，在銀債項目積極推出優惠，期望多角度照顧不同年齡層的投資者。

加快國際化 持有全球各地共51張牌照與資格

富途由香港發跡，現時本地業務已根基穩固，卻不願止步於此，由業績中可見，富途近年加快國際化步伐。截至今年次季末，富途在香港、美國、新加坡、澳洲等地共持有51張牌照與資格。富途旗下子公司Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.更於6月30日在新交所舉行敲鐘儀式，成為首家獲得新交所證券和衍生品市場全部5個會員資格的科技券商。

而富途在新加坡市場的20歲至70歲人口當中，已取得22.1%的用戶佔比。換句話說，每5個當地成年人就有1個是富途用戶。與此同時，Moomoo在美國和澳洲的知名度亦進一步提升，用戶數量持續增長。

無懼逆風 積極推進多元業務

雖然近月美國加息收水，引發全球金融市場動盪，不乏國際金融機構都出現裁員消息，但富途仍然堅持擴充，無懼市場逆風，在企業業務及財富管理業務上繼續推進，可見擴充業務的決心。除了股票交易服務，富途還累計為276家企業提供IPO分銷及IR服務，在今年首6個月的港股IPO項目中，共擔任了12個港股IPO項目的承銷商，數量位居香港券商榜首。

而其財富管理業務也更上一層樓。富途大象財富資產管理持續增長的同時，截至第二季度末，持倉人數更比去年升了1.7倍，多達20萬人已成為富途基金客戶。

雖然富途所建立的金融平台成績斐然，卻不妨礙其繼續向前的決心，在零售交易、企業服務、財富管理多個維度齊下苦功，打穩根基，發展潛力不容小覷。憑著科技創新之優勢的同時，富途旗下持牌子公司亦受各地監管機構認可，在港受投資者賠償基金50萬元保障覆蓋，與傳統金融機構的保障無異。除了是可靠的投資理財夥伴，富途現時更逢周五免費請香港市民乘坐指定巴士路線，陪打工仔上班下班，與港人一起進步，不停步！