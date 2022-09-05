專家樓評：仍有按揭在身　能選用非銀行提供火險嗎？

美國聯儲局接連急加息，部分香港銀行上調H按封頂息，供樓人士或多或少受影響。銀行加息一眾業主無法控制，但大家卻可以控制與「樓」有關的開支，例如是火險、家居保險等。近一兩年多了虛擬保險公司加入市場競爭，火險或家居險的保費較銀行提供的便宜，部分標榜保費只是銀行提供的5分之1，選擇多了對業主來說一定是好事。不過，在選用時有甚麼要注意？會否影響銀行按揭審批？

的確，現時要做按揭，銀行一般都要求貸款人購買火險，但多數銀行都不會強制要求貸款人要向該銀行購買，只要能提供有投保的證明便可。而不少大型屋苑，由於屋苑已經有購買火險，這批業主也不用額外購買。

另外，部分銀行提供的按揭優惠會附送半年、甚或1年火險，由於仍有按揭在身，火險是不能有空檔期，是以業主要留意原有附送的火險計劃的到期日，提前做準備是否轉用其他保險公司。如要「轉會」除了留意價格，更要留意自己的按揭銀行是否認可該保險公司的保單。

另外，亦要留意部分銀行或保險公司提供的火險產品，是有樓齡限制，如不清楚怎樣找到銀行接納而又「抵」的火險計劃，可找專業人士協助分析及計算。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣