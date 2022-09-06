大新加H按封頂息0.25厘　經絡：港銀行料最快今季加P

大新銀行上調H按封頂息0.25厘，最新H按封頂利息計算為最優惠利率大P-2.5厘，即由原本2.5厘加至2.75厘。

上調鎖息上限息率的銀行增至10間，當中更有一間銀行再一次調升H按的鎖息上限0.25厘至3厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，該10間銀行的現樓及樓花市佔率共佔整體市場一定佔比，相信對整體按揭市場及新造按揭客戶有一定影響。

現時一個月銀行同業拆息(HIBOR)一直反覆上升，截至周二(6日)一個月拆息為1.93厘，並超過四個星期維持1.5厘以上水平。而銀行資金成本參考指標的3個月拆息周二報2.75厘，創自2008年11月4日(3.79厘)後新高，並超過六個星期維持2厘以上水平，反映資金成本壓力增加。

另一方面，港美息差擴闊令資金不斷流出港元市場，金管局自5月份已多次接錢，最新體系結餘已回落至約1,250億港元。曹德明表示，本港銀行最快於今季加息(P)，而銀行基於資金成本考量而上調H按鎖息上限。雖然仍有大型銀行為今年的按揭業務作最後衝刺，而暫時未跟隨加鎖頂息率，不過相信在銀行調升P前，該些銀行亦要調升新造按揭的H按封頂位，以預備在加息時保持利潤空間。

近期陸續有銀行調整H按的鎖息上限，另一方面則市傳某大型銀行將一手新盤的H按鎖息上限變回至2.5厘，以力保樓花市場一哥地位。曹德明表示，該大型銀行延長其樓花H按鎖息上限2.5厘的申請日期，相信是基於今年樓市交投減少及按揭市場競爭激烈。

根據金管局住宅按揭統計調查顯示，7月份新批出按揭金額及宗數按月分別下跌22.1%及20.9%；今年首7個月新批出按揭貸款額及宗數為按年同期分別下跌17.7%及20.7%。因此該行延長樓花H按鎖息上限2.5厘以搶攻市場份額並保持領先地位，但亦不排除隨時上調其鎖息上限。

曹德明提醒，有意置業人士應預留更多首期及後備資金以應對利息隨時上升的風險，同時亦避免借太盡以致失預算。