港島康怡兩房價重回2016年　第一城河景兩房1年冧23%

二手樓市繼續尋底，10大藍籌盤連環淪陷。鰂魚涌康怡花園成交價跌破「7球」，兩房單位減至695萬元沽出，重返6年前價位。上車盤沙田第一城河景兩房單位，僅以492萬元成交，較高位冧價約23%。

康怡花園8月全月只錄3宗買賣，惟本月暫已錄約3宗，追平上月水平。中原劉子峻透露，近日業主積極減價，期望盡快出貨，上述B座中層6室，實用面積約502方呎，5月叫價850萬元，累減155萬元成交，呎價約13,845元。

他又指，近月屋苑做價一直維持於800萬元以上，低於700萬元成交，要追溯到2016年。是次成交單位同座層數較低的同室單位，2018年5月成交價達825萬元，若與同類型單位最高成交價950萬元相比，樓價高位跌約27%。

沙田第一城近日成交宗數稍為回升，9月暫錄約11宗。美聯何智豪指，屋苑1座高層D室，實用面積約327方呎，屬「無窗台」設計，同類型河景單位去年成交價最高達640萬元。單位原以590萬元放盤，降價近百萬元後，獲上車客承接，呎價約15,046元。

同區好運中心都要劈價吸客。該行陳國良稱，屋苑松林閣中層F室，實用面積約334方呎，原則一房，附裝修，最初開價630萬元，曾獲588萬元洽購仍拒售。隨着市況向下，原業主心態轉弱，9月初減價至530萬元，過去周末即吸引5至6組客排隊睇樓，終再減至502萬元售出，呎價約15,030元。同類型單位樓市高峰期間，做價曾逾600萬元。

九龍指標項目荔枝角美孚新邨呎價再跌穿1.1萬元。美聯吳志輝透露，該盤4期百老匯街113號中低層B室套三房戶，實用面積約667方呎，累減152.5萬元，剛售707.5萬元，呎價約10,607元，低市價約8%。

各區蝕讓成交持續增加。香港置業傅志煌表示，將軍澳維景灣畔13座高層一房戶，剛售718萬元，呎價約15,991元，原業主持貨約4年帳蝕12萬元。市場消息指，馬鞍山居屋富安花園1座低層戶，已補價自由市場賣563.8萬元，約3年帳面貶值約10萬元。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，受加息及疫情夾擊，一手新盤低開搶客，但樓價回落吸引新一批買家疫市「執筍盤」，二手市漸現價跌量升現象，而今年二手樓價已跌約7%，料會再跌約3%，全年樓價或跌約10%。