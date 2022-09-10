數字人民幣跨境支付　金管局：測試進展良好

香港金管局副總裁李達志透露，正與中國人民銀行數字貨幣研究所(數研所)合作測試數字(碼)人民幣。香港成為數字人民幣在大陸以外首個跨境試點進行技術測試，有關技術測試目前已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。

第二階段的測試範圍和規模亦有所擴大，參與的銀行由第一階段的一間增加至4間，包括中國銀行(香港)、香港滙豐銀行、渣打銀行(香港)及恒生銀行，並透過白名單邀請使用者參與測試。現時測試進展良好，會適時引入更多數字人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試，以便香港居民將來在內地使用數字人民幣。

該局表示，須留意數字人民幣仍處於研發階段，經過一系列研究、測試、評估和風險防範等工作後，其具體設計、相關的使用條款及時間表，會由中國人民銀行敲定作實及公布。局方與人行亦會確保相關的跨境及技術安排符合香港和內地的監管政策與合規要求。

與泰國研合作使用轉數快

除了數字人民幣的跨境測試外，該局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」。