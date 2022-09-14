凱基亞洲：投資美股宜區間操作

聯儲局將於今個月20及21日議息，預期會上調利率75點子。隨着貨幣政策持續收緊(加息及縮表)，加上市場或下調企業盈利展望，估計美股後市仍將波動，較適合區間操作。

針對聯儲局議息，主席鮑威爾於8月26日在傑克森霍爾(Jackson Hole)的全球央行年會上發表講話，其言論被市場視為鷹派，配合8月份就業市場數據優於預期，投資者因而認定當局將於9月份進取加息。其實鮑威爾並非突然轉鷹，其於年會中提及的論點亦符合過去幾個月他於其他場合的講話內容。只是早前市場早已認定鮑威爾將發表鴿派言論，而最終他於約8分鐘只有1,300字的演說內，不斷用上鷹派字眼，例如是當務之急是「強而有力地運用工具」(use our tools forcefully)使通脹率回落到2%的局方長期目標，令人感覺其鷹派盡現。

對於外界期美國將放緩加息的「美麗誤會」，本行一向持保留態度，面對通脹持續高企而11月中期選舉將至，料聯儲局將保持強硬態度。事實上，上月當地非農職位增幅略高於預期，平均時薪按月上揚0.3%。而失業率上升主要受勞動力參與率加所導致，並非反映勞動市場放緩。估計除非8月通脹數據遠低於預期(於9月13日公布) ，否則聯儲仍有較大機會加息75點子。

除利率外，企業盈利同為後市重點。雖然近月市場已反覆下調今年美股的全年盈利增長目標，惟預測仍達約9%的偏高水平。考慮到下半年經濟增長放緩，料分析員將進一步調低相關預測，從而為美股帶來回調壓力。

後市續呈大型上落市

綜合以上分析，投資者難免看淡美股後市，我們則保持美股的「中性評級」。原因是下半年美國經濟應可維持正增長，而中線貨幣政策有望明朗化，當股市再回調令估值跌至合理水平，有機會吸引機構投資者吸納，前景不致太淡，或繼續呈大型上落市。我們初步估計標普500指數於3,600-3,700點會有支持，但4,300點附近或為中期阻力水平。

基於此判斷，進取投資者或可區間操作，即於美股進一步回落時累積倉位，並於反彈時鎖定部分利潤。至於不熟悉個別美股而又看好其中長線的投資者，可先作觀望並於股市進一步下調後分段部署美股或美國平衡基金。

凱基亞洲研究部 温傑