香港財務策劃師學會夥EPPL培育遺產策劃人才

香港財務策劃師學會(IFPHK)與遺產規劃師(香港)有限公司(EPPLHK)日前簽署諒解備忘錄，為香港資深財務策劃師提供進修增值機會，加強培養信託及遺產規劃人才。

憑藉學會在財務策劃教育的專業地位，以及EPPL在東南亞地區豐富的遺產規劃和諮詢經驗，雙方將合作於本港推出一項全新的資格認證 - Associate Estate Planning Practitioner(AEPP®)教育課程，培育本地人才，如財務策劃師、財富經理、家族辦公室專員等，並傳授基本繼承和遺產/遺產規劃知識。

根據諒解備忘錄，EPPL(香港)負責設計課程內容，確保學員獲得遺產規劃知識的第一手經驗。香港財務策劃師學會將為學員提供多元靈活的培訓方式，例如電子學習及網絡研討會。

EPPL總部設於新加坡，通過培訓、研討會、會議和意見交流，在全亞洲推廣遺產規劃專業。AEPP®認證是由EPPL授予的，並得到英國的遺囑撰寫者和遺產規劃從業者協會(SWWEPP)授權。在新加坡、馬來西亞、印尼有超過6,000名持證人，EPPL正計劃擴展其會員規模到香港。