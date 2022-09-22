新地古洞北住宅項目批建6幢住宅大廈　涉及樓面近120萬方呎

市區有多項同類圖則批出，當中，長沙灣順寧道320至328號，以及330至336號，批建1幢24層高住樓，並連4層平台及兩層地庫，總樓面逾10.8萬方呎。而去年由建灝地產以6.18億元投得的大角咀橡樹街89至91號與埃華街1至5號項目，准建1幢20層高商住物業，並連2層地庫，涉及樓面近6萬方呎。另外，九龍城嘉林邊道20至20號A項目，亦批建1幢15層高住宅大廈，並設各兩層平台及地庫，提供樓面逾2.33萬方呎。

此外，7月該署亦批出一個大型商業項目。新地的元朗橋頭圍橋昌路零售及商廈發展項目，獲准建1幢28層高商業大廈，並設3層地庫，提供總樓面逾85.61萬方呎。該項目去年補地價金額高達19.74億元，料為新界區多年以來最大額的同類補價項目。