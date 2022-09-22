新地古洞北住宅項目批建6幢住宅大廈 涉及樓面近120萬方呎
2022年09月22日 19:38
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古洞第25區住宅地鄰近石仔嶺花園，地盤面積接近20萬方呎。
屋宇署7月批出16住宅及商住發展建築圖則，其中以新鴻基地產(00016)的古洞北第25區住宅發展項目規模較大。該項目獲建6幢25層住宅大廈，建於4層平台及2層地庫之上，涉及總樓面逾119.8萬方呎，當中包括逾19.9萬方呎商用樓面。該集團於去年以86.14億元投得該地皮，為該新發展區首幅官地。另外，屯門藍地新達里亦批建12幢25層高住宅大廈，並連兩層地庫，總樓面逾101.81萬方呎。
市區有多項同類圖則批出，當中，長沙灣順寧道320至328號，以及330至336號，批建1幢24層高住樓，並連4層平台及兩層地庫，總樓面逾10.8萬方呎。而去年由建灝地產以6.18億元投得的大角咀橡樹街89至91號與埃華街1至5號項目，准建1幢20層高商住物業，並連2層地庫，涉及樓面近6萬方呎。另外，九龍城嘉林邊道20至20號A項目，亦批建1幢15層高住宅大廈，並設各兩層平台及地庫，提供樓面逾2.33萬方呎。
此外，7月該署亦批出一個大型商業項目。新地的元朗橋頭圍橋昌路零售及商廈發展項目，獲准建1幢28層高商業大廈，並設3層地庫，提供總樓面逾85.61萬方呎。該項目去年補地價金額高達19.74億元，料為新界區多年以來最大額的同類補價項目。