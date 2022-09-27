英鎊舊鈔變廢紙？原來「女王頭」繼續有效！

「今個星期是英鎊舊紙鈔仍然可以使用的最後一周。」上星期五，英倫銀行一則新聞稿，令不少有持「重金」的香港人嚇一跳。但原來，結束使用的只是面額50英鎊和20英鎊的舊紙鈔，與「女王頭」鈔票毫無關係，「女王頭」仍可照常使用。

9月30日之後，20英鎊和50英鎊紙幣的法定貨幣地位會被撤銷，企業將不再接受這些紙幣作為付款工具。上星期開始英倫銀行倫敦總部外湧現排隊人龍，兌換新版塑膠鈔票。不過，估計香港人手上持有這兩款紙版舊鈔較少。

對於所有印有英女王伊利沙伯二世肖像的鈔票仍然是法定貨幣，公眾可以繼續照常使用。一旦皇家哀悼期結束，將進一步宣布有關紙幣的公告。20英鎊和50英鎊紙幣分別以經濟學家亞當·史密斯及工程師Boulton和Watt作為頭像。

英國國王查理斯三世何時出新鈔?英倫銀行將在今年底前公布印有查理斯三世國王肖像的最新紙幣設計，預計將在2024年年中開始流通。

國王陛下的肖像將出現在所有4種面值的紙幣(5、10、20和50英鎊）的設計上。根據王室的指導，為盡量減少對環境和財務的影響，現有的以伊利沙伯二世女王為頭像的紙幣庫存將繼續發行。新紙幣將僅用於替換舊紙幣，並滿足紙幣需求的整體增長。