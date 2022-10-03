瑞信被傳財困　股價曾創新低　隨時引爆雷曼2.0？

環球金融市場正重演2008年次按危機時人心虛怯的場面，全因市傳百年金融巨企、全球第五大金融集團、總部設在瑞士的著名投資銀行瑞信(Credit Suisse)正陷入財政困難，其信貸違約掉期(CDS)合約價差周一再升至2009年來新高後，連累其股價同日於歐洲交易時段創上市新低，股債雙殺，瀕臨破產邊緣。外界估計，該行要籌40億瑞郎(約312億港元)填補資本缺口之餘，旗下投資銀行業務更要大規模「瘦身」，以降低成本，掙扎求存！

近年瑞信的「金漆招牌」聲譽盡失，不僅遭受對沖基金Archegos Capital爆倉和Greensill Capital倒閉的雙重打擊，最新其自身的系統性風險問題亦值得關注。事關據報其5年期信貸違約掉期(CDS)周一曾經再升9.7點子至約259.74點子，與2009年初高位267.33點子，相差不足10點子。

雖則該行新任行政總裁Ulrich Koerner向員工致函力求「撲火」，直指「瑞信資本和流動頭寸強大」，又指將於10月27日公布季績時宣布新的戰略計劃之前，定期向員工發送最新消息，但言論無助安撫市場信心，更令瑞信陷入百年一遇的危機，連同盛傳同樣面臨財政危機的德意志銀行(Deutsche Bank)，股價齊齊受壓。瑞信周一最多曾瀉11.05%，低見3.52瑞郎，創上市以來低位；德意志銀行則一度跌逾5%。該兩大歐洲銀行股價今年以來已分別蒸發逾58%及32%，前者市值更失守100億瑞士法郎大關。

有外媒引述瑞信聲明，指該行已經推遲房地產基金綠色地產的發行計劃；另有指Koerner要求投資者給予集團時間，計劃在100日內提交新戰略計劃，涵蓋重組投資銀行以及裁員5,000人。

金融機構KBW則分析，過去3季瑞信累積虧損已經高達40億瑞郎，即使出售部分資產，也要相應增加金額相若的資本，不過，由於該行年內股價大跌，所以進行股本融資將大幅攤薄長期股東股權。惟瑞信則反駁指，其普通股權一級資本比率(CET1)過去7年來由11.4%提升至13.5%，一級槓桿率則由4.5%提升至6.1%，是同業中最高。

社交平台Twitter及討論區Reddit亦議論紛紛，指瑞信及雷曼兄弟均是「大到不能倒」的企業，倘若倒閉會衝擊對金融體系。不過知名基金經理Saba Capital Management創辦人Boaz Weinstein認為，市場誇大了「瑞信是雷曼兄弟2.0」的說法，原因是今時今日瑞信的信貸違約掉期(CDS)規模已較十年前同行摩根士丹利的大幅「縮水」。

事實上，整個歐洲正面對嚴峻的能源及通脹危機，銀行的經營風險大幅飆升，再加上歐洲央行表明會持續加息，加大經濟衰退的風險，銀行業正面對一股強大逆風，一旦爆發「黑天鵝」事件，連鎖效應足以引發系統性風險，一發不可收拾，最終或迫使央行提早結束量化緊縮貨幣政策，「放水」重振經濟。