專家樓評：低於市價2成買到樓 按揭或有阻滯？

近日樓價回軟，不少屋苑出現劈價、甚至是蝕讓成交，對有意置業人士來說，可能是「講價」好時機，但都要留意，如果成交價低於估值太多，做按揭時可能需要較長時間才能批出。特別如打算申請80%至90%高成數按揭的人士更加要留意。

過往筆者曾提過，如果成交價低估價太多，銀行或會懷疑買家故意壓低成交價避稅，又或是單位曾有特別「事故」等等，因而對按揭審批更加「手緊」。

不過，現時減價盤多，傳媒也常報道有低市價10%以上的成交個案出現，是以現時銀行對於低價盤按揭審批都不如以往般審慎。近日接到一個案，客戶以低於估價近20%購入單位，計劃做90%按揭，由於近日減價盤較多，銀行審批時沒太大疑問，但送到按揭保險公司審批時，由於成交價與按保公司的估價相差真的有點大，於是便要客戶查詢低價原因。本行協助客戶整理資料，包括提供單位裝修陳舊、有少許漏水情況等證明，最後客戶成功獲批90%按揭。

其實在樓價下跌周期，銀行的審批準則都會隨市況變化而有輕微調整，建議在購入單位前先找專業人士做預先評估，可令之後的申請按揭流程更順暢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣