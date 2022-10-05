OPEC+降產油量200萬桶　拜登怒斥︰多餘！

以沙特阿拉伯和俄羅斯為主的石油輸出國及其盟國(OPEC+)發會議聲明，11月起將每日原油產量減少200萬桶，其中沙特和俄國每日減產52.6萬桶。

即使上述消息早於周二(4日)便開始流傳，正式公布後紐約期油即市漲幅曾達到2%，每桶升上88.09美元。

OPEC+這次減產距離美國國會中期選舉舉行在即，油價飆漲已經執政的民主黨飽受非難，據傳美國官員曾致電波斯灣國家阻止。即使高盛稱，實際減產幅度只是增加50萬桶，OPEC+今次已經大為刺激美國政府，總統拜登隨即開腔表示此舉沒有必要。

事實上，阿聯酋今次減產幅度也達到16萬桶，僅次於沙特、俄國和伊拉克。更「玩嘢」的是，OPEC+的合作將延長至2023年12月，並將開會頻率減至每2個月一次，意味下次開會是美國中期選舉過了1個月左右的12月。

不久白宮表示，OPEC+今次決定將對中低收入國家產生「最負面的影響」。遭21個產油國「過了一戙」拜登又稱，下月即OPEC+減產生效之際從戰略石油儲備中再向市場交付1,000萬桶石油，又指示能源部長探索增加國內產量的其他負責任的行動，將與國會就減少OPEC對能源價格控制的額外工具與當局磋商，還不忘呼籲美國能源公司降低汽油價格。