數科為港引入新科技　仁濟醫院總理楊國佳撐場

目標引進AI伺服器

公司自2014年起分銷資訊科技產品，他指出，旗下所經銷及分銷的品牌不單是大型品牌，還會發掘新興科技的小眾品牌，為的就是將一些新的科技帶到本港市場，讓香港人也能接觸到新的產品。

該公司早前登陸香港資本市場，葉氏透露，上市後目標是引入一系列超融合式基礎架構產品及人工智能(AI)伺服器，以豐富公司的產品組合。由於香港正建設數碼城市及5G網絡，而AI技術在當中是不可或缺的技術，看好未來產品的需求。另外，隨着科技應用普及，亦會推動網絡安全需求，公司亦會引進更多相關服務的產品。

推整合式解決方案

該公司同時提供整合式解決方案，他提到，每個解決方案會有數個不同產地的品牌，為客戶提供更多選擇。以內容傳遞網絡(CDN)為例，現有新加坡、美國及內地3個地方的品牌，隨着影片串流、網上媒體發展，刺激CDN的需求，將會為增長提供強大動力。

葉嘉威認為，無論港府或商界均歡迎創科發展，有助吸引更多科技在港發展，有利公司將產品、服務及科技帶到香港市場。加上大灣區為匯聚科創中心，隨着地區內進一步融合，將有更多不同的科研中心落成，利好科技發展。

楊國佳身體力行 認購數科新股

同為仁濟醫院總理的楊國佳，與葉嘉威老友鬼鬼！楊氏自爆，數科集團新股發售都有認購少少，更謙稱「唔識睇咩叫好，咩叫唔好」，但看好公司管理層。

到底經歷過甚麼，讓楊國佳如此信任葉嘉威？原來二人曾在少年警訊、仁濟醫院的教育部、順德聯誼總會等共事，留意到葉嘉威在中小學校的系統應用上，提予許多有用的意見，感覺是一個「好仔」。

上市助增強議價能力

楊國佳更生鬼地以電影《頭文字D》形容葉氏的生意，搵啲零件「砌下砌下」，再與大品牌產品比併，而現時上市，更可以增強到海外爭取代理權的議價能力。

作為資深投資者的楊國佳，有何投資秘笈？楊氏就笑稱，要在「好價錢」時入手。以樓市為例，現處於下行周期，而且「跌咗唔少」。被追問目前是否入市好時機？楊國佳則笑而不語。

面對着「同輩」楊國佳，葉嘉威形容為好朋友，基於年紀相若，更感覺他是一位好大哥。在上市慶功宴致詞時特別向他表示謝意，特別是楊氏近期更成為其「形象指導大師」，私授「自信升呢」秘笈，例如站直腰板、去人多的地方等，讓其更習慣成為目光焦點。

葉氏更指，楊國佳非常照顧後輩，楊氏常分享其投資經驗，及以投資者角度分析投資需要，讓公司更貼近市場需要，將業務更上一層樓。

以生命影響生命 擬增兵培育年輕人

數科集團由2006年成立，在兩年前開始籌備上市。葉嘉威感嘆，一路走來有幸獲得不少前輩提攜，體會到「以生命影響生命」，而「人才從來都是科技界最缺乏」，特別是創科階段，因此上市後會擴充人手，並提供培訓，望能為年輕人提供成就夢想的平台，同時會在市場上增兵。

他指出，公司一直在不同大學進行培訓，希望讓年輕人認識新的科技。由於求學時期主要接觸普及程度較高的技術，但科技一日千里，期望公司能成為學生與新興科技的橋樑。

他又提到，致力為團隊營造友善的工作環境，且具發揮的空間，讓同事能與公司一同成長。另基於互聯網沒有區域及時間限制的特性，工作可以「724」(即7天且每天24小時)處理，所以在任何時區工作，對公司均是貢獻，故有合作夥伴身在海外，惟佔比不多。

視上市為起點 為股東創回報

公司創始團隊只有5人。葉嘉威指，當時思考一個問題「公司規模會發展到多大」，最初目標只希望養活十數名同事。不經不覺已逐步發展成一家逾130人的企業。雖然在籌備上市的過程中曾感到氣餒，但一直認為「機會留給有準備的人」，故一直努力做好公司業務，而上市不是一個終結，更是另一個起點，激發公司將業務做好，為股東帶來回報。