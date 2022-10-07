【移英注意】英倫銀行指摘減稅方案　幾近令逾萬億養老基金清零

英國政府的減稅方案「彈出彈入」，令英鎊和國債一度急挫。英倫銀行最新披露，減稅方案是英鎊及債價暴跌的導火線，反駁當地政府指相關資產被恐慌拋售只是全球拋售的其中一部分，又強調倘若英倫銀行袖手旁觀，逾萬億的養老基金將會清零，間接令國債陷入死亡螺旋(Death Spiral)。

緊急買債救市 鎊匯升

英倫銀行向國會下議院財政專責委員會提交信函，指由於英國多個採用「負債驅動投資」(LDI)策略的投資基金，這些基金持有人為當地退休基金，遇着上周英債孳息飆升的特殊情況，拖累資產淨值瀕臨負數邊緣，面臨被清盤風險，所以迫使央行緊急買債救市。

隨着該行推出緊急買債計劃，鎊匯近日重上1.12水平，亦即收復公布減稅方案後的跌勢，不過高通脹仍然是市場憂慮的問題。英倫銀行行長拉姆斯登(Dave Ramsden)周五表示，無論貨幣政策對當地經濟有多嚴峻，當局都會堅守實現中期通脹降至2%的目標。

至於本周加息0.25厘的澳洲央行，在半年一度的金融穩定評估報告指出，隨着利率上升及通脹加快，部分家庭及企業面臨更大挑戰，因家庭收入增長未跟上通脹。該央行又指出，全球經濟和金融體系正面臨相當大不確定性，包括高通脹、利率上升和能源價格高企，不僅影響澳洲，也導致樓市明顯趨軟。

土耳其年底通脹恐破百

另邊廂，南韓央行在一份提交國會審計的報告中表示，擔心韓圜兌每美元大幅貶值可能加劇物價上行壓力。該行行長李昌鏞亦預期，當地通脹明年上半年可能徘徊在5%左右，是繼續加息的原因。加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)亦表示，不會調整快速加息步伐，因沒有迹象顯示核心通脹出現放緩。

南半球國家同樣受走資及通脹影響，秘魯央行日前決定連續第15個月加息，將基準利率上調0.25厘，至7厘，為20年以來最高水平。至於鄰國阿根廷的高物價問題更為嚴峻，經濟學家更預期，今年底前當地通脹將飆至100.3%。截至今年8月，當地通脹已高達79%。