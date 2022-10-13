研究：新冠肺炎旅遊保險醫療保障賠償額相差可達9倍

保險比較平台10Life研究市場上17份旅遊保險，發現有關新冠肺炎保障差異明顯，醫療保障賠償金額可相差9倍，而最少3間保險公司要求須接種疫苗，才獲得有關保障。

10Life研究部比較香港17款就新冠肺炎提供多項保障的旅遊保險，並進行新冠肺炎保障評分，評分項目涵蓋5個保障項目，包括醫療保障、取消行程、縮減行程、住院現金及送返保障；而由於外遊染疫或牽涉潛在大額醫療開支，因此醫療保障佔比達60%。

在17款旅遊保險產品當中，評分差距介乎3.6分至9.2分，反映保障存在明顯差異。當中，前四名得分都在8.5分或以上，醫療保障金額較高達180萬港元或以上。

當中，滙豐旅遊萬全保計劃亞洲標準計劃醫療保障金額為5,000,000港元，而最低的產品僅500,000港元，兩者相差9倍。17款產品均以實報實銷的方式，賠償受保人因在當地感染新冠肺炎而引起的住院開支，而有關住院屬於醫療需要。

同時，大多數產品都設有「住院現金」。以富衛旅遊保險A計劃為例，每日賠償金額為1,000港元，上限為14,000港元，屬眾多產品中最高。

若果因染上新冠肺炎而病重，最終需要取消旅程，大部分保險公司會賠償旅遊費用，包括往後的酒店費及機票費用，但前提是有關開支未能退款。

10Life呼籲投保人留意，如想獲得新冠肺炎保障，個別保險公司有接種疫苗要求。以去日本旅遊為例，富衛旅遊保險A計劃、豐隆單次旅遊保險鑽石計劃及保誠精選「旅遊樂」列明，受保人須接種新冠疫苗才獲得新冠肺炎保障，而保誠有關計劃指出如因健康理由不適合接種疫苗而獲發俗稱「免針紙」的豁免證明書，亦不能獲得新冠肺炎保障。

10Life聯合創辦人及精算師倫凱恩表示，港人在購買旅遊保險時，往往只關注保費高低，不時忽視有關旅遊保險的保障。她呼籲大眾買旅遊保前須作出比較，並留意新冠肺炎保障條款，避免外遊計劃受到影響。