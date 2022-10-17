長沙灣睿峰商場The Vertex Arcade明日起招標發售

項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，項目商場已於第三季落成，住宅部分亦已有近200個住客入住。現時正式委託3間國際代理行將樓高3層的商場連同車位及商場命名權於明日起招標，截標日期為11月18日。

項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，上述商場佔地4.5萬方呎，預計可以提供30個以上商鋪，估計每月租金可近200萬元水平。

陳氏指，睿峰於今年4月取得滿意紙及6月交樓，目前尚餘約220個單位待售，以兩房為主。他估計，將發表的《施政報告》及有望通關等利好消息影響下，相信第四季市道會向上，故此最快第四季以現樓形式將餘貨推出市場。

對於因按揭未能完成交易的業主，已申請消費者訴訟基金，打算以法律途徑解決爭議，陳氏表示，暫未收到有關機構的通知，惟由去年11月起已有與買家溝通。

三間國際代理行會作為商場的代理銷售。高力香港董事總經理劉振江表示，市場憧憬入境措施進一步放寬，加上本港年底將舉行大型活動，有望吸引旅客。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章稱，項目商舖適合餐飲業、教育業等商戶進駐。

第一太平戴維斯投資及銷售部董事總經理袁志光指，長沙灣區未來數年將有愈來愈多項目落成，料吸引中產階層遷入，看好區內商舖前景。