道指升337點　紐油跌3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.91；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報7.2223；美元兌日圓處149.17；歐元報0.9864，英鎊報1.1347。金價處1,652.79美元。布油報90.64美元，紐油報83.05美元。比特幣跌1%，報1.93萬美元。道指期貨升160點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水110點。

●道指收報30,523點，升337點或1.12%；標指收報3,719點，升42點或1.14%；納指收報10,772點，升96點或0.9%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報16,705點，跌208點或1.25%。

●即月恒生指數夜期收報16,688點，跌192點，低水227點，成交25,078張。

●紐約期油跌2.64美元或3.08%，收報每桶82.82美元；布蘭特期油跌1.59美元或1.73%，收報每桶90.03美元。

●紐約期金收報每安士1,655美元，跌8.2美元或0.5%。

●英國富時100指數收報6,936點，升16點或0.24%；德國DAX指數收報12,765點，升116點或0.92%；法國CAC指數收報6,067點，升26點或0.44%。

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