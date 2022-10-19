應科院：施政報告計劃有助豐富本港創科人才庫

行政長官發表新一份施政報告，香港應科院表示，當中有關香港及大灣區發展創新科技的策略、高端人才通行證計劃、放寬人才入境計劃、100億元投放於「產學研1+計劃」、拓展放寬人才輸入計劃、倍數增加智能生產線等，將會廣泛惠及科研生態系統的上中下游發展，長遠有助香港發揮優勢，建構國際創科中心。

應科院董事局主席李惠光表示，施政報告展示政府支持推進創科發展的決心，政府重點大力發展創科領域，「引進重點企業辦公室」的成立，將針對人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源及生命健康科技等科技策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業；政府又特別為創科、金融服務、文藝創意等產業，制訂簡便實用的法律指南和工具，更在人才、土地、投資、標準認證等方面，給予業界優勢，加上香港近年在創科已取得一定成果，讓創新科技不再是個單一產業，而是一種新的發展模式，孕育出獨特的競爭優勢；新一輪措施將繼續促進「官產學研」界別的互動及平台發展，以及深化與內地的創科合作，積極融入國家發展大局。

應科院行政總裁葉成輝指，作為香港創科界一分子，必須繼續努力培育及留住人才，讓香港保持競爭力的動能。施政報告推出高端人才通行證計劃、放寬人才入境計劃、建造新一幢創科斗室、成立「人才服務窗口」專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援等，絕對有利於吸引全球頂尖人才匯聚香港，豐富創科人才庫。發展創科能帶來新的產業及創造財富，幫助更多青年人發展事業及發揮所長，以產業聚集人才，持續提升香港整體競爭力，加速香港智慧城市的發展步伐，成就國際創科中心。