仲量聯行：北部都會區未來5年新樓供應緊絀　利好樓價

仲量聯行周三(2日)發表的《香港住宅銷售市場綜述》指出，「北部都會區」的發展將帶動區內住屋需求。未來5年該區料有約1.3萬伙私人住宅單位落成，惟當中逾三成單位已預售，新供應緊絀情況下，將支持該區樓價，令樓價跑贏大市。

該報告又稱，根據規劃署於2021年3月公布的人口增長預測，本港北區人口於2023至2027年間將增加約3.69萬人，不過，預計區內私人住宅供應量僅約4,500伙，可容納約1.2萬人居住。

仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，施政報告已公布更多「北部都會區」發展計劃的細節，該區將受惠於北都公路、中鐵綫及深港西部鐵路的基建項目，與其他區域的連繫及交通便捷程度將進一步加強，將有助支持該區未來發展。

隨着交通網絡進一步擴大，將令區內人口增加，帶動住屋需求。該區同時被定位為香港另一個主要就業中心，政府已加快新田科技城的發展，並宣布將金鐘道政府合署的四成辦公室樓面遷往「北部都會區」，將刺激住屋需求。

根據該行數據顯示，九龍樓價於過去12個月下跌約7.5%，然而，元朗及北區同期樓價僅下跌約5.2%。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，「北部都會區」的樓價走勢較九龍佳，反映買家在跌市下對該區樓市仍有信心，作為香港未來的主要經濟增長引擎，北部都會區內住宅需求將見增長。