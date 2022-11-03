美國聯儲局加息0.75厘　利率升至近15年來最高

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期般連續第四次大手加息0.75厘，使聯邦基金利率目標區間升至3.75至4厘水平。目前政策利率水平已升至2007年11月以來的新高，聯儲局主席鮑威爾稍後將出席新聞發布會，進一步闡述貨幣政策立場。

關於接下來貨幣政策的取向，聯儲局在最新的議息聲明中多了以下一句，「在決定未來加息步伐時，將會考慮到貨幣政策的累計的收緊程度、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後特質，以及未來經濟和金融發展」。市場解讀為當局將會放慢加息步伐，消息刺激美股3大指數上揚。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，今次新聞發布會的重點在有無迹象反映聯儲局將於12月會議放緩加息步伐，以及當局會否接受比9月的「點陣圖」中所示更高的最終利率水平。

她表示，聯儲局處於進退失據的處境中，其面對的關鍵問題是如何維持對遏制通脹的强硬態度，並且放緩加息步伐將。在下一次(12月)的會議上，當局有機會維持鷹派立場，表示將放慢加息(如加息0.5厘)，但上調點陣圖中的終端利率。由於市場已預期終端利率將接近5厘，聯儲局或將跟隨該方向，而不會對經濟產生重大震盪。

不過，她亦强調，放慢加息速度不等同於停止加息，或在加息周期見頂後立即減息。